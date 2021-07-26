Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'den Tunus'taki darbeye destek

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Trakya illeri en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il arasında yer aldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 63,61, ikinci doz ortalaması ise 36,80 olarak kayda geçti. Trakya'da nüfusa göre aşılama oranı yüksek seviyede ilerliyor. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 77,8, Edirne'de yüzde 77,5, Tekirdağ'da ise yüzde 72,9 olarak açıklandı.