Dünya Libyadan 5 ülkeye çağrı Hafterin saldırılarına engel olun
ORTADOĞU

Libya'dan 5 ülkeye çağrı: Hafter'in saldırılarına engel olun

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fayiz es-Serrac
Fayiz es-Serrac

Serrac'ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istendi.

  • Açıklamada ayrıca, saldırılarını artıran DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasa dışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere iş birliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Libya'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
OYNAT 00:00
Libya'nın darbeci generali Hafter kimdir?
SSCB'de askeri eğitim alan ve genelkurmay başkanlığına kadar yükselen Hafter, nasıl CIA'in Libya'daki bir numaralı ismi haline geldi? Libya'nın karanlık ismi Hafter'i ve bölgedeki son gelişmeleri anlattık:


4 NİSAN'DA SALDIRI EMRİ VERDİ

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Hafter sözcüsü el-Mismari'nin rezil olduğu anlar​: Türk subayların kullandığı bir top var, o girmemizi engelliyor
OYNAT 01:12
Hafter sözcüsü el-Mismari'nin rezil olduğu anlar​: Türk subayların kullandığı bir top var, o girmemizi engelliyor
Canlı yayında spikerin, 'Trablus'a neden giremiyorsunuz? Savaş neden uzadı?' sorusuna Hafter sözcüsü el-Mismari, 'Türk subayların kullandığı bir top var. O girmemizi engelliyor' yanıtını verdi.


Asgari ücret talebi netleşti

Asgari ücret talebi netleşti

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ortak rakamda mutabakata vardı.
Elektrikte yeni tarife modeli geliyor

Elektrikte yeni tarife modeli geliyor

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den tüketicilere müjde.
4 Büyüklerin rakipleri belli oldu

'4 Büyükler'in
rakipleri belli oldu

​Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.
Çay kursağımızda kaldı

Çay kursağımızda kaldı

​Çekimler bittikten sonra herkes annesini görmeye gitti.
Google'un<br>sicili kabarık

Google'un
sicili kabarık

Son 3 yılda 8.2 milyar avro para cezası ödedi.
Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

​'Instagram anneleri' çocukları birer nesneye dönüştürüyor.

Avrupa'da Türk köyü: Moena

Avrupa'da Türk köyü: Moena

Türkleri hiç görmeden Türkler gibi yaşadılar bu köyde.

YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

ABD'ye sert tepki

ABD'ye sert tepki

​Dışişleri Bakanlığı: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz.
Kandil çözülüyor

Kandil çözülüyor

​PKK'da yönetici düzeydeki 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu.
Türkiye'yi engellemeliyiz

Türkiye'yi engellemeliyiz

Mısır ve Rumlar'dan Doğu Akdeniz için skandal anlaşma.
Yüzde 90'ı kurudu

Yüzde 90'ı kurudu

​Kuruyan gölden kalan susuz toprağın görüntüsü korkuttu.
Sokak ortasında korkunç görüntü

Sokak ortasında korkunç görüntü

​Aileler dikkat, ulaşmak çok kolay ama ölüme sebep oluyor.
Savunmada<br>ses getiren çıkarma

Savunmada
ses getiren çıkarma

Son hamleler ihracatı ciddi anlamda arttıracak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.