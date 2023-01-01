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Dünya

Libya'ya gönderilen uluslararası bir ekip kaza geçirdi: Türk ekipleri etkilenmedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Libya'daki sel ve su baskınlarının ardından bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini, olayda can kaybı olmadığını bildirdi.

21:40 . 17/09/2023 Pazar
AA
AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi.

AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.
Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."



#AFAD
#Kaza
#Libya
33 dakika önce
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