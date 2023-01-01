Libya'ya gönderilen uluslararası bir ekip kaza geçirdi: Türk ekipleri etkilenmedi

AFAD, Libya'daki uluslararası yardım ekibinin kaza geçirdiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.
Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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33 dakika önce