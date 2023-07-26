Libya'yla İran arasında 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abudullahiyan ile Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş "ikili ilişkiler ile bölgesel konuları" görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Libya Dışişleri Bakanı Menguş'u resmi törenle karşıladı.

Heyetler arasında yapılan toplantının ardından konuşan Abdullahiyan ile Menguş, görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Abdullahiyan, Libya'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran'ın Libya ile ilişkilerini geliştirmeye ve bu ülkenin yeniden inşasına yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadıklarını belirten Abdullahiyan, bu konuda İslam ülkelerinin birlik ve dayanışma içinde olmalarının önemine dikkat çekti.

Üst düzey Libyalı bir yetkilinin İran'ı ziyaretinin üzerinden 17 yıl geçmesinin ardından Tahran'a gelen Libya Dışişleri Bakanı Menguş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu gezinin iki ülkenin karşılıklı ilişkileri geliştirme konusundaki iradesini gösterdiğini ifade etti.

Söz konusu görüşmede taraflar, Karma Yüksek Komisyon toplantılarının düzenlenmesi, siyasi istişare komitesinin kurulması, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bilimsel ve teknolojik işbirliği ile özel sergiler düzenlenmesi gibi çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Abdullahiyan ile Menguş, Libya'nın Tahran'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi, İran'ın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve iki ülke arasındaki deniz taşımacılığının yeniden başlaması gibi son aylarda yaşanan gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.











