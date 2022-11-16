Dünya Liderlerden tahıl koridoru teşekkürü Balide diplomasi trafiği
ASYA

Liderlerden tahıl koridoru teşekkürü: Bali'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’daki zirve kapsamında ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Liderler, tahıl koridorunda oynadığı rol için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liderlerden tahıl koridoru teşekkürü: Balide diplomasi trafiği
Erdoğan zirve kapsamında Bali’de bulunan ABD Başkanı Biden ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cinping
Cinping

BALİ’DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, “Gıda ve Enerji Güvenliği” oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan daha sonra Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan kıtalar arası gayrı resmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla, Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi’nde bir araya geldi.

Muhammed Bin Selman
Muhammed Bin Selman

BIDEN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Erdoğan zirve kapsamında Bali’de bulunan ABD Başkanı Biden ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkiler değerlendirildi. ABD Başkanı Biden, İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

MACRON’A YUNANİSTAN UYARISI

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Erdoğan, Fransız lidere, tahıl koridorunun yoğun çabalarla yeniden işlemeye başladığını, mutabakatın devamı için AB’nin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Macron, Erdoğan’a İstanbul’daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Erdoğan, Macron ile görüşmesinde Yunanistan’ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Bu görüşmelerin ardından Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi’nde İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

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