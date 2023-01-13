Dünya Litvanya-Letonya boru hattında patlama Alevler 50 metreye kadar yükseldi
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Litvanya-Letonya boru hattında patlama: Alevler 50 metreye kadar yükseldi

Litvanya ve Letonya arasındaki gaz iletimini sağlayan büyük bir doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Çevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini ve bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Litvanya-Letonya boru hattında patlama: Alevler 50 metreye kadar yükseldi
​Litvanya-Letonya boru hattında patlama.

Litvanya-Letonya arasında doğalgaz iletimini sağlayan boru hattında patlama meydana geldi. Litvanyalı gaz iletimi merkezi operatörü Amber Grid patlamanın Litvanya'nın kuzeyindeki Paswol kenti yakınlarında yaşandığını bildirdi.

İHA

Amber Grid, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralı olmadığını belirtirken, patlamanın yerleşim yerinin dışında bir bölgede meydana geldiğini söyledi.

İHA

Grid, Litvanya'nın kuzeyine ve Letonya'ya doğalgaz taşıyan boru hattının birbirine paralel iki hattan oluştuğunu, patlamanın yalnızca bir hatta meydana geldiğini, ikinci hattaki gaz akışının ise normal seyrinde devam ettiğini bildirdi.

  • Çevre sakinleri alevlerin yerden 50 metre kadar yükseldiğini, bölgedeki sıcaklığın ise 20 dereceye kadar çıktığını kaydederken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polisin yakınlardaki Valakeliai köyü sakinlerini tahliye çalışmaları ise sürüyor.
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