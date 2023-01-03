Dünya Litvanya Savunma Bakanı Ukraynaya desteğin sürmesi gerektiğini söyledi
AVRUPA

Litvanya Savunma Bakanı Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini söyledi

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'ya 2023 yılında verilecek askeri desteğin Rusya-Ukrayna savaşının sonucuna katkı sağlayacağını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Litvanya Savunma Bakanı Ukraynaya desteğin sürmesi gerektiğini söyledi
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas

Anusauskas, Litvanya Savunma Bakanlığının Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan askerin desteklerin önemine değindi.

Rusya-Ukrayna savaşını "bizim savaşımız" olarak nitelendiren Anusauskas, "Litvanya ve diğer ülkelerin sağladığı silahlar, teçhizat ve diğer askeri destekler, savaşın gidişatına kritik bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Anusauskas, bu yıl Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması gerektiğini belirterek, "Bunun için altı ana yön bulunuyor. Finansman, silah transferi ve onarımı, askeri eğitim, savunma reformları, siber güvenlik ve askerlerin rehabilitasyonu. Ukrayna'yı destekledik, destekliyoruz ve zafere kadar destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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