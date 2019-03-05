Dünya Londrada 3 paketten patlayıcı çıktı
AVRUPA

Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı

Londra'da 3 paketten patlayıcı çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan şüpheli paketlerde el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
İki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan şüpheli paketlerde el yapımı patlayıcı tespit edildi.
İki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan şüpheli paketlerde el yapımı patlayıcı tespit edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, bugün Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi.

Beyaz zarflar içinde bulunan patlayıcıların birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiği ifade edilen polis açıklamasında, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı.

Polis müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonundaki seferlerde aksama yaşanmadı.

İngiltere’de 2017'de meydana gelen 5 terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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