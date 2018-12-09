Londra’da AB yanlıları ile aşırı sağcılar gösteri yaptı

Londra'da Brexit ve faşizm karşıtı protestodan bir kare.

İngiliz parlamentosunda AB’den ayrılık (Brexit) anlaşmasının 11 Aralık’ta oylanacak olması nedeniyle öğle saatlerinde toplanan binlerce AB yanlısı, İngiliz yayın kurumu BBC’nin önünden bakanlıkların bulunduğu Whitehall caddesine yürüdü.

Londra’daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanan grup, İngiltere’nin aşırı sağcı UKIP partisini ve aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson’ı protesto etti. Göstericiler ellerinde AB yanlısı, faşizm ve ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı.

- Brexit yanlıları

Aynı saatlerde Londra’daki İngiliz parlamentosu önünde toplanan daha küçük bir grup, aşırı sağcı UKIP partisi ve Tommy Robinson tarafından “Brexit İhaneti” başlığıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Ellerinde AB karşıtı, göç ve yabancıları hedef alan dövizler taşıyan göstericiler öğlen saatlerinde Park Lane’den Whitehall caddesine yürüdü.

İngiliz polisi, İngiliz Başbakanlık Konutu'nun (Number 10) önünü kesen göstericileri yoğun güvenlik önlemleri alarak caddenin iki yakasında tuttu.

AB yanlısı, faşizm karşıtı gösteriye yaklaşık 15 bin kişilik katılım gerçekleşirken, aşırı sağcı grupların gösterisine katılım ise yaklaşık 3-4 bin oldu.

Gün boyunca Londra’nın merkezinde geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, her iki gösteri de akşam saatlerinde olaysız son buldu.