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Lübnan Başbakanı Mikati: Savaşa girmek istemiyoruz

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise yaptığı açıklamada ülkesinin savaşa girmek istemediğini ancak Hizbullah'tan henüz bu yönde güvence alamadıklarını belirtti.

12:36 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Lübnan Başbakanı Necib Mikati

Lübnan Başbakanı Necib Mikati

Mikati, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayan Mikati, Hizbullah'ı da kastederek, "Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor." dedi.


İsrail'in Hizbullah'a yönelik provokatif saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.






#Lübnan
#Gazze
#Necib Mikati
#Hizbullah
#İsrail
#Savaş
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