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Dünya Beyrutta neler oluyor? Patlama neden oldu?
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Lübnan Beyrut'ta neler oluyor? Ne oldu, patlama neden oldu, kaç kişi öldü, kim yaptı?

Beyrut'ta neler oluyor? Patlama neden oldu?

Lübnan'ın Beyrut limanında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi hayatını kaybederken 2 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı tespit edildi. Lübnan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamanın daha önce ele geçirilen patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydan geldiği ifade edildi. Yaşanan korkunç patlamada Hristiyan Ketaib Partisi Genele Sekreteri Necaryan yaşamını yitirdi. Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Kalekenov ise yaralandı. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl'ın açıklamalarında patlama sonucu iki Türk'ün de yaralandığı bildirildi. İsrail, Beyrut'taki patlamayla bir ilgilerinin olmadığını savundu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi AA
Beyrut'ta yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.
Beyrut'ta yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 30 kişinin öldüğü, 2 bin 500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Patlamada 2 Türk yaralandı

Türkiyenin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiyenin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Beyrut’ta şiddetli patlama: Bina yıkıldı onlarca yaralı var
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.
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Patlama sonrası gökyüzünü duman kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, patlama sonucu çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.
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Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü aktarıldı.
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Beyrut’ta şiddetli patlama: Bina yıkıldı onlarca yaralı var
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Patlama ve sonrasına ilişkin fotoğrafların dehşet anlarını gözler önüne serdi.

Patlama Hariri'nin evine yakınında meydana geldi

Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 25 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 25 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı

Beyrut Valisi olayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu. Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

THY duyurdu: Beyrut'taki patlamada bir çalışanımız yaralandı
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THY duyurdu: Beyrut'taki patlamada bir çalışanımız yaralandı

İsrail ve Hizbullah'tan yalanmalar

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

  • İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in kendilerine ait silah depolarını hedef alması sonucu patlamanın meydana geldiğine dair iddiaları yalanladı.

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsrail'den Beyrut'taki patlamaya ilişkin açıklama: İlgimiz yok
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