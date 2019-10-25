Dünya Lübnan Cumhurbaşkanı Avn halkın karşısına çıkamadı Ülkede gösteriler devam ediyor
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​Lübnan Cumhurbaşkanı Avn halkın karşısına çıkamadı: Ülkede gösteriler devam ediyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn halkın karşısına çıkamadı: Ülkede gösteriler devam ediyor

Osmanlı Devleti'ne karşı skandal sözler sarf eden Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde oluşan karışıklığa karşı bir çözüm üretemedi. Bu sabah saatlerinde halkın karşısına çıkıp konuşması beklenen Avn, geri adım attı ve konuşmasından vazgeçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesini ve vergileri protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Ülkede başlayan gösteriler 2. haftasında devam ederken, hükümetten cılız sesler çıkıyor. Başbakan Hariri, basın toplantısı düzenleyerek ekonomik kararlar aldığını ifade ederken, ülkenin cumhurbaşkanı Avn ise halkının karşısına çıkamadı.

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📌Küçük kız, Lübnan Cumhurbaşkanına tarih dersi verdi: 📌''Osmanlı işgali diye bir şey yok. Bunun adı Osmanlı'nın fethidir. Osmanlı Dönemi, tüm Arap döneminin en iyi dönemidir.'' 📍Trablus

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  • Protestolara ilişkin krizin çözüleceğini vadeden AVN, ancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Avn, çözümün nasıl olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Lübnan'da sokaklarda Erdoğan sloganları
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Lübnan'da sokaklarda Erdoğan sloganları
Lübnan'da yeni vergilere karşı sokağa dökülen halk, hükümetin istifasını talep ediyor. Sokaklara dökülen Lübnanlılar protestolarda Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak, 'Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan' diye slogan attı.

Hariri'den ekonomik krizi hafifletecek adımlar

Başbakanı Hariri, ülkesindeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hükümetin aldığı kararları açıkladı. Buna göre, bakan ve milletvekili maaşları yüzde 50 düşürülecek, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumları kapatılacak. Gelecek yıl bütçesinde yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılacak.

Lübnan’da protestocular ve askerler arasında duygusal anlar yaşandı
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Lübnan’da protestocular ve askerler arasında duygusal anlar yaşandı
Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı başlayan ve ülke geneline yayılan gösteriler 8'inci gününde devam ederken çeşitli kentlerde gösterilere müdahale etmek için gönderilen askerler ile göstericiler arasında duygusal anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir gösteride askerlerden birinin ağlamaya başladığı, göstericilerden birinin ise ağlayan askerin gözyaşlarını silerek sarıldığı kaydedildi. Diğer bir görüntüde de bir askerin bir çocuğu babasından alarak öptüğü, bunu gören göstericilerin, büyük bir coşkuyla alkışlamaya başladığı görüldü.

Başbakan Saad el-Hariri, hükümet ortaklarından, kendisine 72 saat içinde uluslararası toplumu ve Lübnanlıları memnun edecek bir çözüm sunmalarını istemişti.

Lübnan'da vergi protestosu: 2 ölü, 40 yaralı
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Lübnan'da vergi protestosu: 2 ölü, 40 yaralı

Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili skandal sözleri

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ağustos'ta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasında bulunmuştu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerine sert tepki
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerine sert tepki

Avn'ın, "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal açıklamaları karşısında Lübnan halkı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine gitmiş, provokatif eyleme karşı Osmanlı Devleti ve Türkiye'ye destek gösterisi düzenlemişti.

HAYAT
Lübnan eylemlerinin sosyal yankıları

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenleniyor. Ulusal birlik hükümetinde bulunan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca ise 4 bakanın istifasını istediklerini duyurarak, Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması yönünde mevcut hükümetin uygun kararlar alacağına güvenlerinin kalmadığını söyledi.

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