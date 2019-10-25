​Lübnan Cumhurbaşkanı Avn halkın karşısına çıkamadı: Ülkede gösteriler devam ediyor

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesini ve vergileri protesto eden yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Ülkede başlayan gösteriler 2. haftasında devam ederken, hükümetten cılız sesler çıkıyor. Başbakan Hariri, basın toplantısı düzenleyerek ekonomik kararlar aldığını ifade ederken, ülkenin cumhurbaşkanı Avn ise halkının karşısına çıkamadı.
- Protestolara ilişkin krizin çözüleceğini vadeden AVN, ancak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Avn, çözümün nasıl olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.
Hariri'den ekonomik krizi hafifletecek adımlar
Başbakanı Hariri, ülkesindeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla hükümetin aldığı kararları açıkladı. Buna göre, bakan ve milletvekili maaşları yüzde 50 düşürülecek, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumları kapatılacak. Gelecek yıl bütçesinde yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılacak.
Başbakan Saad el-Hariri, hükümet ortaklarından, kendisine 72 saat içinde uluslararası toplumu ve Lübnanlıları memnun edecek bir çözüm sunmalarını istemişti.
Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili skandal sözleri
Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ağustos'ta yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasında bulunmuştu.
Avn'ın, "Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal açıklamaları karşısında Lübnan halkı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine gitmiş, provokatif eyleme karşı Osmanlı Devleti ve Türkiye'ye destek gösterisi düzenlemişti.
2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler
Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.
Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenleniyor. Ulusal birlik hükümetinde bulunan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca ise 4 bakanın istifasını istediklerini duyurarak, Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması yönünde mevcut hükümetin uygun kararlar alacağına güvenlerinin kalmadığını söyledi.