Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan göstericilere 'beğenmiyorsanız gidin' mesajı

Cumhurbaşkanı Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yerel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Avn, sokaktaki göstericilere seslenerek, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler. Benim geçmişime bir baksınlar, beni beğeniyorlarsa yanımda dursunlar, aksi takdirde ben gideceğim" diye konuştu.

Teknokrat hükümetin ülke siyasetini yönetmesinin mümkün olmadığını belirten Avn, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümet teknosiyasi hükümet olmayacaksa siyasi bir dayanağı olamaz. Çünkü hükümetin halkı temsil sıfatını haiz olması gerekir. O zaman da bakanlara gitmek gerekir. Bu bakanlar eski hükümetten olabilir de olmayabilir de. Benim kanaatimce parlamento içinden olmamaları daha iyi olur. Hükümetin şeklini ben belirleyemem ancak isteğim bu yönde."

Hariri başbakanlık konusunda tereddütlü

İstifa eden Başbakan Saad el-Hariri'ye hükümeti kurma görevinin verilip verilmeyeceğiyle ilgili Avn, "Hariri'nin başbakan olmasına engel olan kişisel sebepleri var. Ben de bu konudaki istişareler tamamlanmadan onun başbakan olup olmayacağı konusunda bir şey söyleyemem. Hariri başbakan olma konusunda tereddütlü ve bana henüz bir cevap vermediği için bu tereddüdün devam edip etmediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Avn, kurulacak hükümetin yolsuzlukla mücadele etme gücüne sahip ve ekonomik plan çerçevesinde hareket eden bir hükümet olması gerektiğini vurguladı.

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Gösteriler ekonomiden siyasete evrildi

Gösterilerin öncelikle ekonomik taleplerle başladığına, sonrasında siyasi taleplerin dillendirildiğine dikkati çeken Avn, hükümet ile halk arasında güvensizlik oluştuğu zaman halkın yönetimin değişmesini istemesinin tabii olduğunu dile getirdi.

Göstericilerin haklı talepleri olduğuna ve kendisinin de bu talepleri desteklediğine değinen Avn, "Göstericilere, 3 kere, reformlar için birlikte çalışma çağrısı yaptım. Onlardan bana yardımcı olmaları için meydanlarda kalmalarını istedim ancak bir karşılık alamadım." dedi.

Avn, devletin inşası için "yolsuzlukla mücadele, ekonominin iyileştirilmesi ve sivil devletin inşası" çerçevesinde çalışmak gerektiğini vurguladı.

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Hizbullah’ı savunan Avn, ülkenin üçte birini oluşturan bir partiyi kimsenin dışlayamayacağını belirtti.

OYNAT 00:16 İstifasını veren Lübnan Başbakanı Hariri isyan etti: Benden yaralandınız ama benden de çaldınız Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kendisine yakın olan Lübnan partilerini, her birinin sorumlu tutulacağını belirterek 'çalmak ve kendisinden yararlanmak' konusunda suçladı.







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Cumhurbaşkanlığından düzeltme

Avn'ın konuşmasında, "Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." ifadesini kullanmasının ardından, göstericiler Beyrut ve bazı illerde yolları kapattı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu cümlenin "Eğer göstericiler içinde diyaloğa katılacak kimse yoksa gitsinler, çünkü bu şekilde yönetime gelemezler." manasında kullanıldığı kaydedildi.