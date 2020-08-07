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Dünya Lübnan Devlet Başkanı Avn Patlamanın nedeni roketi bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var
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Lübnan Devlet Başkanı Avn: Patlamanın nedeni roketi bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var

Beyrut Limanı'ndaki patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Lübnan Devlet Başkanı Avn, ''Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.

Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn, Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Avn, “Harici müdahale olasılığı var” dedi.


  • Lübnan’ın Beyrut kentindeki limanda meydana gelen patlamada 154 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi de yaralandı. Ülke felaketle sarsılırken; patlama ilişkin soruşturmalar da devam ediyor. Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn, yürütülen soruşturmaya ilişkin, “Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı var” dedi.

Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada
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Beyrut'taki korkunç patlamada bakıcı ve çocukların yaşadıkları şok kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki korkunç patlama ile ilgili yeni detaylar ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Patlama öncesinde limandaki yangını izleyen bakıcı ve yanındaki üç küçük çocuğun, patlamayla beraber yaşadıkları şok kameraya yansıdı. Patlamanın şiddetiyle camlar kırılırken bakıcının çocukları korumaya çalıştığı görülüyor.

SORUŞTURMANIN ÜÇ AŞAMASI VAR

Avn, yürütülen soruşturmanın üç aşaması olacağını ifade etti. İlk olarak, patlayıcı maddelerin ne şekilde limana getirildiği ve depolandığının belirleneceğini belirten Avn, ikinci aşamada patlamanın bir ihmal mi yoksa bir kaza sonucu mu gerçekleştiğinin belirleneceğini söyledi. Son aşama olarak da harici müdahale olasılığının değerlendirileceğini aktardı.

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