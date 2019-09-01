Dünya Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler Çatışma çıktı
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Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler: Çatışma çıktı

Lübnan-İsrail sınırında çatışma çıktı. Hizbullah akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait askeri araçlara ve binalara ATGM saldırısı yaptığını duyurdu. İsrail ordusu da bu saldırılara karşı Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğu ifade edildi. Hizbullah, yaptığı açıklamada Avivim askeri noktasını vurduklarını ve içerisindeki İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığını öne sürdü. Lübnan Başbakanı Hariri ise, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Macron'un danışmanı Bonne'yi arayarak, duruma müdahale etmesini istedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İsrail ordusu ve Hizbullah birbirlerine ait hedefleri vurdu.
İsrail ordusu ve Hizbullah birbirlerine ait hedefleri vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığı belirtildi.

Saldırıya karşılık İsrail ordusunun, atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğu ifade edildi.

Sınırdaki gerilim had safhaya ulaştı.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışma

Yetkililer, saldırılar nedeniyle İsrail tarafında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail basını ise Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını aktardı.

Öte yandan Lübnanlı emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Marun er-Ras bölgesinden İsrail’e yönelik orta çaplı bir havan topu saldırısı oldu.

Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, saat 16:15 itibariyle “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığını ifade etti.

İHA'larla başlayan gerilimin arka planı

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

  • Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

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