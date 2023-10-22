|
Dünya

Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek: İşgalci İsrail 14 yerleşim yerini daha tahliye ediyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında 14 yerleşim yerinin daha tahliye edileceğini duyurdu. IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti.

11:01 . 22/10/2023 Pazar
DHA
İşgalci İsrail ordusu, zırhlı araçlarıyla devriye geziyor.

İşgalci İsrail ordusu, zırhlı araçlarıyla devriye geziyor.

IDF’ten yapılan açıklamada,
“Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Otoritesi (EIA) ve IDF, kuzey sakinlerinin tahliyesine yönelik plana yeni yerleşim birimlerinin eklendiğini duyurdu. Yerleşim yerlerinin eklenmesi Savunma Bakanı Yoav Galant tarafından onaylandı. Kuzey Komutanlığı kısa bir süre önce konsey başkanlarını karardan haberdar etti. Program yerel yönetimler, Turizm Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı tarafından yönetilecek”
denildi.
IDF, daha önce yine Lübnan sınırında 28 yerleşim yerinin tahliyesine karar vermişti.
#İsrail
#Lübnan
#Gazze
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havalar günlük güneşlik! Sıcaklıklar artıyor 23 Ekim Hava Durumu