Lübnan Meclis Başkanı: Lübnan savaş istemiyor ancak aynı zamanda kendini savunmaya hazır

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve İngiliz bakanlar, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında son dönemlerde artan gerginliği ele aldı. Görüşmedeki konuşmasına yer verilen Berri, "Lübnan savaş istemiyor ancak aynı zamanda kendini savunmaya hazır" ifadelerini kullandı.





İsrail'in Beyrut ve Tahran'daki suikastlerine atıfta bulunan Berri, "İsrail'in son dönemde tüm önerileri reddederek angajman kurallarını ihlal edip, suikast politikasında ısrar etmesi, bölgeyi vahim sonuçları olacak tehlikelere doğru sürükleyecektir" uyarısında bulundu.





Berri, İsrail ve Lübnan arasındaki sınır güvenliğinin sağlanmasını sağlayan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karara uygulamaya konulduğu ilk günden itibaren bağlı kaldıklarını dile getirdi.



