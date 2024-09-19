Lübnan ordusu 'şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri' imha ediyor

Terör devleti İsrail, dün Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlatmış yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı. Soykırımcılar bugün de Lübnan genelindeki telsizlere siber saldırı düzenledi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflara göre; İsrail’in bugün patlattığı telsizler, merkezi Japonya’nın Osaka şehrinde olan ICOM şirketi tarafından üretiliyor. Şirketin dünyanın dört bir yanında tesisleri bulunuyor, firmaya ait ürünler ülkemizde de e-ticaret sitelerinden temin edilebiliyor.