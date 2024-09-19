EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Lübnan ordusu 'şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri' imha ediyor

Lübnan ordusu 'şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri' imha ediyor

15:5819/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.
Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan'da, ordunun özel birimlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde şüpheli iletişim cihazlarını imha ettiği belirtildi. Ülkede çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail'in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi. Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edildi.

Lübnan ordusu dün yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı çukurda kontrollü biçimde patlatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü de Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanında faaliyet gösteren şirketlere, uçaklarında "pager" çağrı cihazı veya "walkie-talkie" türü telsiz cihazlarının taşınmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hizbullah, saldırılar sonrasında "yüksek bir bedel ödetme" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

#Çağrı cihazı
#Hizbullah
#İsrail
#Lübnan
#Telsiz

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? İşte uçuşlara açılacak tarih!