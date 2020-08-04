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Dünya Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı Beyrut Limanındaki patlamada 73 kişi öldü, 3 bin kişi yaralandı
ORTADOĞU

Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 73 kişi öldü, 3 bin kişi yaralandı

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 73 kişi öldü, 3 bin kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama meydana geldi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 73 kişinin öldüğünü, 3 bin kişinin yaralandığını belirtti.

  • Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

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