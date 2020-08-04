Lübnan Sağlık Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: Beyrut Limanı'ndaki patlamada 73 kişi öldü, 3 bin kişi yaralandı

Ekonomi

Enflasyon verisi sevindirdi

Temmuz ayı enflasyon verileri yüksek artış bekleyenleri yanılttı. TÜFE’de haziran ayına göre yüzde 0,58 artış gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 12,62 seviyesinden yüzde 11,76 seviyesine geriledi. Beklenti aylık bazda artışın yüzde 0,82 olacağı yönündeydi. Zam şampiyonu yurt içi turlar; fiyatı en çok düşen taze fasulye oldu.