Lübnan Savunma Bakanı Slim'e silahlı saldırı

Lübnan'da Hizbullah'a ait silahları taşıdığı ileri sürülen bir kamyonun kaza yapıp devrilmesi olay yerinde gerginliğe neden oldu. Lübnan medyasına yansıyan haberlere göre, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen cephaneliği taşıyan kamyon ağır yük nedeniyle virajı alamayıp yol ortasında devrildi. Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinden Beyrut'a giden kamyon, Cebel Lübnan vilayetine bağlı Kahale beldesinde kaza yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kahale sakinlerinin araçtaki yükü boşaltmak için kamyona yaklaşmak istediği ancak bazı grupların buna izin vermediği görüldü. Bazı görüntülerde ise Hizbullah milisi oldukları öne sürülen silahlı kişilerin kamyon çevresindekilere ateş açtığı anlar yer aldı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde kamyonun kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı için devrildiği, olay bölgesine gelen güvenlik güçlerinin ise aracın etrafına güvenlik şeridi çektiği kaydedildi.