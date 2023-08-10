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Lübnan Savunma Bakanı Slim'e silahlı saldırı

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim'ın, başkent Beyrut'ta aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Başkentteki Cısır Paşa mevkiinde düzenlenen saldırıdan Slim, yara almadan kurtuldu.

16:21 . 10/08/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, başkent Beyrut'ta silahlı saldırıya uğradı.


Yerel basındaki haberlere göre, Beyrut'ta Slim'in aracına kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.


Başkentteki Cısır Paşa mevkiinde düzenlenen saldırıdan Slim, yara almadan kurtuldu.


Slim'in aracına mermilerin isabet ettiği aktarıldı.


Olaya ilişkin Savunma Bakanlığından veya hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.



Lübnan'da Hizbullah'ın silahlarını taşıdığı iddia edilen aracın kaza yapması gerginliğe yol açtı
Lübnan'da Hizbullah'ın silahlarını taşıdığı iddia edilen aracın kaza yapması gerginliğe yol açtı

Lübnan'da Hizbullah'a ait silahları taşıdığı ileri sürülen bir kamyonun kaza yapıp devrilmesi olay yerinde gerginliğe neden oldu. Lübnan medyasına yansıyan haberlere göre, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen cephaneliği taşıyan kamyon ağır yük nedeniyle virajı alamayıp yol ortasında devrildi. Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinden Beyrut'a giden kamyon, Cebel Lübnan vilayetine bağlı Kahale beldesinde kaza yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kahale sakinlerinin araçtaki yükü boşaltmak için kamyona yaklaşmak istediği ancak bazı grupların buna izin vermediği görüldü. Bazı görüntülerde ise Hizbullah milisi oldukları öne sürülen silahlı kişilerin kamyon çevresindekilere ateş açtığı anlar yer aldı. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde kamyonun kapasitesinin üzerinde yük taşıdığı için devrildiği, olay bölgesine gelen güvenlik güçlerinin ise aracın etrafına güvenlik şeridi çektiği kaydedildi.


#Beyrut
#Lübnan
#Muris Slim
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