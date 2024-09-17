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Lübnan siber saldırıdan terör devleti İsrail'i sorumlu tuttu: Dışişleri Bakanlığı konuyu BMGK'ya taşıyacak

Lübnan hükümeti, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak, bunun terör devleti İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğe bir saldırı olduğunu ifade etti. Lübnan Hizbullahı da, ülke çapında üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarının patlamasından terör devletini sorumlu tutarak, bu saldırıya karşılık vereceğini açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ''Bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacak'' ifadeleri kullanıldı.

21:22 - 17/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 21:49 - 17/09/2024 الثلاثاء
AA
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak bunun "İşgalci İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu açıkladı.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, "Katil İsrail'in canice saldırısının Lübnan'ın egemenliğinin ciddi ihlali ve her anlamda suç olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin "devam eden bu suçla ilgili sorumluluklarını almaları için ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletlerle derhal tüm temasları kurduğu" belirtildi.


Lübnan Dışişleri Bakanlığı konuyu BMGK'ya taşıyacak

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lübnan'ın birçok bölgesinde çok sayıda çağrı cihazının patlamasına sebep olan işgalci İsrail'in siber saldırısı en güçlü ifadelerle" kınandı.

"Katil İsrail'in savaşı Lübnan'a doğru genişletme tehditlerine" dikkat çekilen açıklamada, terör devleti İsrail'in gerilimi de "tehlikeli ve kasıtlı bir şekilde" artırdığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kuruluyla yapılan istişarelerin ardından "saldırıya ilişkin bilgiler tamamlanır tamamlanmaz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunmak üzere hazırlıkların" başlatıldığı aktarıldı.


Lübnan Hizbullahı patlayan çağrı cihazlarından işgalci İsrail'i sorumlu tuttu

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından terör devleti İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla katil İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.

Açıklamada, işgalcilerin "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.


Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.


#Lübnan
#İsrail
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#çağrı cihazı
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