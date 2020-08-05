Lübnan yönetimi patlamanın ardından birlik çağrısında bulundu

Başkent Beyrut'taki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Hassan Diyab ile bir basın toplantısı düzenleyen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Lübnan, soruşturma yapma, sorumluluları ve ihmalkarları cezalandırma konusunda kararlı." dedi.

Avn soruşturma sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edilip yetkili mahkemeye sunulacağını ifade ederek Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu'na kapsamlı bir çalışma yapma ve patlamadan zarar görenlere tazminat verilmesi için yoğun çaba gösterme çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanından çalışanlara övgü

Güvenlik birimleri, sağlık çalışanları, itfaiyeciler ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarından övgüyle söz eden Avn, Lübnan'a yardım gönderen ülkelere de teşekkür etti.

Avn, ülkesinin büyük bir ekonomik krizin içinden geçtiğini hatırlatarak, hastanelere destek verilmesi ve yıkılan yerlerin yeniden imar edilmesi konusunda hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.

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"Büyük bir şok yaşadık"

Hasan Diyab basın toplantısında konuşurken patlamadan hasar görenler için yardım konusuna da değindi. Diyab enkaz altında kalanların ve kaybolanların arama çalışmalarının hızlandırılması, yaralıların tedavisi ve evlerini kaybedenlere geçici barınak sağlanması için çabaların arttırılmasını istedi.

Diyab, "Büyük bir şok yaşadık. Meydana gelen bu felaket, ifade gücünün çok üstünde. Tüm siyasi güçlerin tartışmaları bir kenara bırakmasını ve ülkeyi kasıp kavuran bu felakete yoğunlaşmasını umuyoruz. Herkesin, yardım etmek için çaba sarf etmesi ve vakit ayırması gerek." diye konuştu.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

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Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.