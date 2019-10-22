Lübnan’da Erdoğan’a destek sloganı

Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı 5 gündür devam eden gösteriler, ülkedeki ezberleri bozarak tüm siyasi partilere karşı Lübnan bayrağı altında gerçekleşiyor. Ulusal birlik hükümetine karşı gösterilerin dördüncü gününde dün Lübnan genelinde meydanlara inen protestocuların sayısı 2 milyonu aştı. Lübnanlılar, geçen perşembe Bakanlar Kurulu başkent Beyrut’taki Hükümet Sarayı’nda 2020 bütçesini görüşmek için toplandığı saatlerde başlattıkları protestolarında en çok “Halk rejimin düşmesini istiyor”, “Devrim” ve “Hortumlanan malların iadesini istiyoruz” şeklinde sloganlar atıyor. Hükümetin açıkladığı reform paketine rağmen, göstericiler istifa talebinden geri adım gelmedi. Siyasi liderlerin konuşmalarına karşın sayıları daha da artan göstericiler, “Hepiniz, evet hepiniz gitmelisiniz” şeklinde sloganlar attı.

ÇADIRLARDA SABAHLADILAR

Eylemcilerin bazıları başkent Beyrut’taki Riyad Sulh Meydanı ve Şehitler Meydanı’nın yanı sıra çeşitli kentlerdeki meydanlarda kurulan çadırlarda sabahladı. Beşinci gününe girmesine rağmen eylemlerini koordinasyonsuz şekilde sürdüren Lübnanlı protestocular, hükümetin düşmesi, mevcut siyasi partilerin dışında bir parlamentoyu oluşturacak yeni seçimlere gidilmesi, yağmalanan malların iadesi ve siyasilerin banka hesaplarının kamuoyuna açıklanması gibi taleplerini meydanlarda dillendiriyor.

REFORM PAKETİ AÇIKLANDI

Saad Hariri

Başbakan Saad Hariri de hazırlanan yeni bir reform paketini açıkladı. Yeni reform paketi kapsamında şimdiki ve eski cumhurbaşkanlarının, bakanların, milletvekillerinin maaşları yüzde 50 oranında azaltılacak. Bazı devlet kurumları ve bürokratlara ödenen desteklerde kesintiler yapılacak. Ayrıca merkez bankası ve özel bankalar 2020 yılı bütçesinde “sıfıra yakın” açık hedefine ulaşılması için 3,3 milyar dolarlık destek verecek. Reformda ayrıca telekomünikasyon sektörünün özelleştirilmesi ve eskiyen yüksek maliyetli elektrik altyapısının kapsamlı olarak gözden geçirilmesi bulunuyor.

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Sokakta Erdoğan sloganları

Lübnan’da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, önceki gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan” sloganları attı. Lübnan’da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan’da protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları attı. Protestocular, “Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan” şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.