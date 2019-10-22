Dünya Lübnanda Erdoğana destek sloganı
ORTADOĞU

Lübnan’da Erdoğan’a destek sloganı

Lübnan’da 5 gün önce başlayan gösteriler artarak sürüyor. Sokağa dökülenler, ülkedeki siyasetin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek hükümetin istifasını istiyor. Protestocular, “Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan” şeklinde sloganlar atarak Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lübnan halkı: Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan
Lübnan halkı: Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan

Lübnan’da hükümetin vergi politikalarına karşı 5 gündür devam eden gösteriler, ülkedeki ezberleri bozarak tüm siyasi partilere karşı Lübnan bayrağı altında gerçekleşiyor. Ulusal birlik hükümetine karşı gösterilerin dördüncü gününde dün Lübnan genelinde meydanlara inen protestocuların sayısı 2 milyonu aştı. Lübnanlılar, geçen perşembe Bakanlar Kurulu başkent Beyrut’taki Hükümet Sarayı’nda 2020 bütçesini görüşmek için toplandığı saatlerde başlattıkları protestolarında en çok “Halk rejimin düşmesini istiyor”, “Devrim” ve “Hortumlanan malların iadesini istiyoruz” şeklinde sloganlar atıyor. Hükümetin açıkladığı reform paketine rağmen, göstericiler istifa talebinden geri adım gelmedi. Siyasi liderlerin konuşmalarına karşın sayıları daha da artan göstericiler, “Hepiniz, evet hepiniz gitmelisiniz” şeklinde sloganlar attı.

ÇADIRLARDA SABAHLADILAR

Eylemcilerin bazıları başkent Beyrut’taki Riyad Sulh Meydanı ve Şehitler Meydanı’nın yanı sıra çeşitli kentlerdeki meydanlarda kurulan çadırlarda sabahladı. Beşinci gününe girmesine rağmen eylemlerini koordinasyonsuz şekilde sürdüren Lübnanlı protestocular, hükümetin düşmesi, mevcut siyasi partilerin dışında bir parlamentoyu oluşturacak yeni seçimlere gidilmesi, yağmalanan malların iadesi ve siyasilerin banka hesaplarının kamuoyuna açıklanması gibi taleplerini meydanlarda dillendiriyor.

REFORM PAKETİ AÇIKLANDI

Saad Hariri

Başbakan Saad Hariri de hazırlanan yeni bir reform paketini açıkladı. Yeni reform paketi kapsamında şimdiki ve eski cumhurbaşkanlarının, bakanların, milletvekillerinin maaşları yüzde 50 oranında azaltılacak. Bazı devlet kurumları ve bürokratlara ödenen desteklerde kesintiler yapılacak. Ayrıca merkez bankası ve özel bankalar 2020 yılı bütçesinde “sıfıra yakın” açık hedefine ulaşılması için 3,3 milyar dolarlık destek verecek. Reformda ayrıca telekomünikasyon sektörünün özelleştirilmesi ve eskiyen yüksek maliyetli elektrik altyapısının kapsamlı olarak gözden geçirilmesi bulunuyor.

Sokakta Erdoğan sloganları

  • Lübnan’da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, önceki gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan” sloganları attı. Lübnan’da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan’da protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek sloganları attı. Protestocular, “Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan” şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Dünyada kaos
HAYAT
Dünyada kaos
Herkes 22.00yi bekliyor

Herkes 22.00'yi bekliyor

Türkiye'nin ABD'ye verdiği 5 günlük süre bu gece doluyor.
PKK saldırıyor İran seyrediyor!

PKK saldırıyor İran seyrediyor!

Mutabakatın ardından 3 günde 3 terör saldırısı düzenlendi.
Sınırı cetvelle çizilenayakta kalamaz

Sınırı cetvelle çizilen
ayakta kalamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Soçi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gidecek.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Türkiye terör örgütüyle mücadelede şehit düşen 3 askerini uğurladı.
Münbiç’te sivil direniş

Münbiç’te sivil direniş

​Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun ele almasını istiyor.
Zafer zamanı

Zafer zamanı

​Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

​TRT World Forum'da düzenlenen “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar”
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye NATO müttefikleri tarafından verilen silahların Türkiye'ye doğrultulduğunu söyledi.
Fırat'ın doğusunda<br>Evanjelik örgüt

Fırat'ın doğusunda
Evanjelik örgüt

Evanjelikler ​Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye destek verdi.

Bizim gözümüz<br>hep Türkiye'de

Bizim gözümüz
hep Türkiye'de

​Malezya Halkın Adalet Partisi lideri Enver İbrahim,Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye'nin<br>tavrı Nobellik

Türkiye'nin
tavrı Nobellik

​BAU Global Başkanı Enver Yücel Türkiye'nin mülteci politikasını övdü.
Netanyahu<br>hükümeti kurumadı

Netanyahu
hükümeti kurumadı

​İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim gündemde.
İBB daha<br>düşük teklif verdi

İBB daha
düşük teklif verdi

​Bakan Turhan, İmamoğlu'nun ihale iddialarına yanıt verdi.
Hakan Atilla'ya<br>yeni görev

Hakan Atilla'ya
yeni görev

​Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
Türkiye rekor kırdı<br>

Türkiye rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TRT World Forum'da konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.