Dünya Lübnanda gerilim tırmanıyor
ORTADOĞU

Lübnan’da gerilim tırmanıyor

İsrail, Lübnan sınırına askeri sevkiyat yaparken Hizbullah’tan bir hamle geldi. Hizbullah, İsrail tarafında bulunan askeri üs ve araçlara tanksavar atışı yaptı. İsrail medyası Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını yazdı. İsrail ordusu ise Lübnan’da bazı hedefleri fosfor bombasıyla vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sınırda sıcak çatışma
Sınırda sıcak çatışma

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığı belirtildi. Saldırıya karşılık İsrail ordusunun, atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarını hedef alan bombardımanında fosfor içeren mühimmat kullandığı iddia edildi. İsrail basını ise Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını aktardı. Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, saat 16:15 itibariyle “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasında bir zırhlı aracı vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığını ifade etti. Lübnan resmi haber ajansı LNA da, İsrail tarafından, Lübnan'dan kaçak geçişi önlemek amacıyla ülkenin güneyinde, sınıra yakın Bestara ve Cebel er-Ras bölgesindeki ormanlara yangın bombası atıldığını belirtti.

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