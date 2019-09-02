Lübnan’da gerilim tırmanıyor

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığını bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığı belirtildi. Saldırıya karşılık İsrail ordusunun, atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarını hedef alan bombardımanında fosfor içeren mühimmat kullandığı iddia edildi. İsrail basını ise Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını aktardı. Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, saat 16:15 itibariyle “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasında bir zırhlı aracı vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığını ifade etti. Lübnan resmi haber ajansı LNA da, İsrail tarafından, Lübnan'dan kaçak geçişi önlemek amacıyla ülkenin güneyinde, sınıra yakın Bestara ve Cebel er-Ras bölgesindeki ormanlara yangın bombası atıldığını belirtti.