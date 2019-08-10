Lübnan'da hükümet 40 gün sonra ilk kez toplandı

Dünya

ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek

ABD hükümeti, göçmenlere devlet yardımını kesecek ve oturum izni vermeyecek- Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada; "Bu adım, ABD'ye gelmek isteyen göçmenlerin kendi ayakları üzerinde durmasını ve devletin sağladığı sosyal güvenlik desteğine dayanmamasını sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.