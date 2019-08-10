Dünya Lübnanda hükümet 40 gün sonra ilk kez toplandı
ORTADOĞU

Lübnan'da hükümet 40 gün sonra ilk kez toplandı

Lübnan'da yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bir ayı aşkın süredir yapılamayan Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Mişel Avn
Cumhurbaşkanı Mişel Avn

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan arasında düzenlenen "sulh toplantısının" gerginliği sona erdirdiğini belirtti.

Avn, 30 Haziran'da Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan'da vuku bulan olayın siyasi, yargı ve güvenlik olarak üç yolla çözümleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn Cebel-i Lübnan'da 30 Haziran'da Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyunu hedef alan silahlı saldırı sonrası birbirlerine karşılıklı suçlamalar yönelten Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat ile Dürzi Demokrasi Partisi lideri Talal Arslan arasında dün bir "sulh toplantısına" ev sahipliği yapmıştı.

  • Bakan Garib'in konvoyu, 30 Haziran'da Hizbullah'ın siyasi müttefiki olan Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in protesto edildiği Cebel-i Lübnan'ın Aley bölgesinden geçişi sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Garib'in koruma ekibinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Garib ve partisinin suçlamalarına maruz kalan Velid Canbolat liderliğindeki Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi, yargıya müdahale edildiğini öne sürüyordu.

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