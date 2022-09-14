Lübnan'da paralarını çekemeyenler silahla bankayı bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir bankada ortalık karıştı.

Bazı Lübnanlılar, devlet tarafından mevduat hesaplarının 3 yıldır dondurulmasını protesto etti.

Onlarca banka mağduru, Sodeco bölgesinde paralarının bulunduğu özel bir bankanın önünde toplandı.

Eylemcilerden silahlı baskın

Kısa sürede şiddete dönüşen gösteri sırasında camları kırılan bankaya silahlı baskın düzenlendi.

Gişelerde bulunan görevlilere saldıran eylemciler, bankadakilerin dışarı çıkmasına izin vermezken, kasalardaki paraları da almaya çalıştı.

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