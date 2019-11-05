Dünya Lübnandaki gösteriler Cumhurbaşkanı Avnın ailesinde çatlağa yol açtı Kızı göstericilere destek verdi
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Lübnan'daki gösteriler Cumhurbaşkanı Avn'ın ailesinde çatlağa yol açtı: Kızı göstericilere destek verdi

Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan kitlesel gösterilere karşı Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek için düzenlenen mitinge, Avn'ın büyük kızı Claudine Avn Rukız ve eşi Şamil Rukız'ın katılmaması tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi AA
Lübnan'da protestoculardan eylemlere devam çağrısı yapıldı.
Lübnan'da protestoculardan eylemlere devam çağrısı yapıldı.

Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana devam eden gösterilere karşı önceki gün Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a destek için düzenlenen miting, Avn ailesindeki çatlağı su yüzüne çıkardı.

  • Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi, hükümeti istifaya zorlayan kitlesel gösterilere karşı 3 Kasım'da "vefa günü" şeklinde Cumhurbaşkanı Avn'a destek mitingi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn.

Bakan Basil başta olmak üzere parti mensubu eski ve yeni tüm milletvekilleri ile bakanların aileleriyle katıldığı mitinge, Avn'ın büyük kızı Claudine Avn Rukız ve eşi Milletvekili Şamil Rukız katılmadı.

"Aramızda korkak veya hain olmamalıdır"

Basil, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlenen mitingdeki konuşmasında Avn destekçilerine hitaben şunları söyledi:

"Vefalı kimseler var, onları aramızda bolca görüyoruz. Saflarımızda yer alan ihanet sahiplerinin ise sayıları gerçekten azdır. Büyük krizlerde iki durumla karşı karşıya kalabiliyoruz: Birincisi korkudur ki bunu anlayışla karşılarız. İkincisi ise ihanettir, bunun ise gerekçesi olamaz. Bizler Avn'ın ailesiyiz ve daha fazlasına tahammül etmemiz için aramızda korkak veya hain olmamalıdır."

Lübnan basını, Bakan Basil'in bu sözleriyle Avn'ın diğer damadı Milletvekili Rukız'ı hedef aldığını yazdı.

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"Vefa konusunda kimseden ruhsat alacak değilim"

Avn'ın büyük kızı Claudine ile evli Rukız, Basil'in sözlerine ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, ülkedeki protestoların vatandaşa yönelik haksızlık ve adaletsizlik nedeniyle sürdüğünü söyledi.

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Özgür Yurtseverler Hareketi üyesi olmadığını hatırlatan Rukız, dolayısıyla Basil'in sözlerini üzerine almadığını ifade etti.

Lübnan'da ordu ve yargıya darbe yapan veya devletin kurumlarını kişisel çıkarları için kullananın kendisi olmadığını savunan Rukız, "Miting sırasındaki mesajı bana yönelik kabul edersek, vatanseverlik ve vefa konusunda kimseden ruhsat alacak değilim. Korkuya gelince kimsenin beni koruması beklentilerine girmedim" diye konuştu.

Siyasete adım attığı günden beri kendisine bir yol çizdiğini aktaran Rukız, 2019 bütçe görüşmelerinin yapıldığı birkaç ay önce bugünlerin geleceğine dair uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

Avn'ın kızından gösterilere destek

Lübnan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kadın İşleri Kurulu Başkanı Claudine Avn Rukız ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolara desteğini belirtti.

  • Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması için yeni hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyleyen Rukız, babası Cumhurbaşkanı Avn'ın "yeni hükümette yer alacakların deneyim ve liyakata göre seçilmesi gerektiği" yönündeki önerisinin arkasında olduğunu vurguladı.

Eniştesi Basil'in konuşmasını dinlemediğini ancak arkadaşları tarafından bazı kesitlerin kendisine iletildiğini anlatan Rukız, genel olarak vatanseverlik konusunda kimsenin kocasına ders veremeyeceğini ifade etti.

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Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle küçük çaplı eylemlerle devam ediyor.

  • Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış, ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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