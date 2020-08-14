Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Lübnandaki korkunç patlamanın yaralarını sarılıyor Yer altı otoparklarına hala ulaşılamadı
ORTADOĞU

Lübnan'daki korkunç patlamanın yaralarını sarılıyor: Yer altı otoparklarına hala ulaşılamadı

Lübnan'da patlamanın ardından başkentin en işlek caddeleri, enkaz halini almış binalar, hasarın her tarafta gözlendiği adeta savaş filmlerinin çekildiği platoları andırıyor. Lübnanlılar, patlamanın şokunu atlatarak sarsılan hayatlarını normale döndürmek için çalışıyor. Terzi Claudette Mecid Muhanne, "Çok korkunç anlardı anlatabilmem mümkün değil. Bizler çok savaşlar gördük ancak böyle bir durum yaşamadık" dedi.

Haber Merkezi AA
Lübnan Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamanın ardından oluşan hasarı onarmak oldukça zor görünüyor.
Lübnan Beyrut Limanı'nda gerçekleşen patlamanın ardından oluşan hasarı onarmak oldukça zor görünüyor.

Lübnan'da yaşanan korkunç patlamanın ardından yaralarını sarmaya çalışan halk, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarla da baş etmek zorunda.

Patlama bölgesine yaklaşık bir kilometre mesafedeki Cımmeyze Mahallesi, başkent Beyrut'un restoranlar, kafeler, eğlence merkezleri ve tarihi kiliselerin yer aldığı en işlek noktalarından biri olarak tanınıyordu.

AA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlamasıyla ortaya çıkan korkunç felaket bu mahallenin eski ihtişamını da elinden aldı. Cımmeyze'deki evlerin neredeyse tamamının camları ve çerçeveleri kırılmış durumda. Bazı binaların ön cepheleri çökmüş ve molozlar sokağa taşıyor.

  • 1900'lerde inşa edilmiş tarihi binaların süslediği caddede patlamada yaralanan kolları sargılı Beyrutlular eski hayatlarına devam etmek için çalışıyor. Çevrede temizlik ve molozların kaldırılması çabaları sürüyor.
  • Mahalledeki küçük dükkanında elbiseleri tamir ederek geçimini sağlayan terzi Claudette Mecid Muhanne (60), patlama sırasında yaşadığı şoku anlattı.
  • Muhanne, olay yaşandığı sırada dükkanında çalıştığını ve limanda çıkan yangının yol açtığı öncü patlamaların sesini duyduğunu, dükkanındaki bazı camların kırıldığını ve çalışırken kullandığı gözlüğüne isabet ettiğini belirtti.

Kısa bir süre sonra yerde sarsıntı olduğunu ve deprem olduğunu düşündüğünü anlatan Muhanne, "Patlama oldu ve şok dalgası ayaklarımı yerden kesti, havaya fırladım. Başımı tepemde asılı lambaya çarptım. Yere düştükten sonra tabanda neredeyse bir karış kalınlığında kırık camlar vardı." dedi.

AA

Muhanne, dükkanından kanlar içinde dışarı çıktığını, cam kırıkları, moloz, evlerden saçılan ahşap parçalarının her tarafa dağıldığını, kanlar içinde insanların bağırarak koştuğunu ve kendisinin de çığlıklar attığını söyleyerek, "Çok korkunç anlardı anlatabilmem mümkün değil. Bizler çok savaşlar gördük ancak böyle bir durum yaşamadık. Bu doğal değil" ifadelerini kullandı.

Otelde çalışan ve salgın sonrası işini kaybeden hukuk fakültesi mezunu, iki çocuk babası genç oğluna destek olmak için 10 saatten fazla emekleriyle kurduğu dükkanında çalışmaya devam ettiğini aktaran Muhanne, patlama sonucu dükkanında klimanın bozulduğunu, evinden vantilatör getirdiğini, kırılan televizyonun yerine televizyonunu buraya taşıdığını belirtti.

Terzi Muhanne, Lübnanlılar için hayatın giderek daha da zorlaştığını ancak çabalamaya devam edeceğini dile getirdi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti
DÜNYA
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed istifa etti

Aradan geçen on güne rağmen patlamanın izleri her yerde

Cımmeyze ve Mar Mihayel mahalleleri, patlamanın merkezine yakın konumlarıyla olayın izlerini kısa bir sürede silebileceğe benzemiyor. Yıkılan tarihi evlerden sokakta park edilmiş araçların üzerine düşen dev enkaz parçaları, otomobilleri hurda haline getirmiş.

AA

Çevredeki yıkılmış evlere bakan bir genç, "Hiçbir kelime yaşadığımız bu durumu anlatacak güçte değil. Gerçekten büyük bir felaket. Bizim için dua edin. Şanslıyım ki patlama olduğunda evdeydim ve ailemden kimse de yaralanmadı." ifadelerini kullandı.

İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama
DÜNYA
İsrailli sağcı parti lideri Feiglin'den Lübnan'daki felaketle ilgili insanlık dışı açıklama

Yer altı otoparkına hala ulaşılamadı

Limanın hemen karşısında yer alan Mar Mihayel Mahallesi'ndeki yüksek iş kulelerinin cephesindeki tüm cam ve çerçeveler kırık.

Bu iş kulelerinde çalışan güvenlik görevlilerinden biri binanın altında 4 kat boyunca uzanan otoparkın binadan dökülen enkazın altına gömüldüğünü ve otoparka hala ulaşılamadığını anlattı.

Limanın karşısındaki bir binanın dördüncü katında taşımacılık şirketi ofisi bulunan Alfred Huri de "patlamayı kesinlikle normal bulmadığını" vurgulayarak, "Patlama nedeniyle ofisimiz yerle bir oldu diyebiliriz. Patlamanın olduğu gün iki çalışan ofisteydi. İkisi de yaralandı. Şu an tedavilerine hastanede devam ediyorlar" dedi.

AA

  • Taşımacılık şirketini dört yıl önce açtıklarını ve şimdi her şeye yeniden başlamak zorunda kaldıklarını paylaşan Huri, şunları söyledi:
  • "Sanırım bu Lübnan'ın kara talihi.. Artık o kadar çok alıştık ki böyle felaketlere... Şimdi sokaklara bakınca Lübnanlıların dayanışma ruhunu görüyorsunuz. Patlamanın ardından 10 gün geçti ve hala insanlar birbirlerine her konuda yardım ediyor. Bu patlamanın artık Lübnan için bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Gelecekten umutluyum. Bu patlamaya bir şans diyemiyorum, artık değişim zorunluluk haline geldi."

Huri, yeniden inşa sürecinde uluslararası toplumun Lübnan için büyük bir rolle devreye girmesi halinde limanı bir ayda yeniden inşa edebileceklerini söyledi.

İsrail orduya ait bir İHA'nın Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıkladı
DÜNYA
İsrail orduya ait bir İHA'nın Lübnan sınırları içinde düştüğünü açıkladı

Sigorta şirketleri yanıt vermiyor

Mar Mihayel bölgesindeki bir binanın sahibi Annie Cabru, büyükbabasının 1930'larda inşa ettiği binanın tarihi bir değeri olduğunu paylaşarak binanın ayakta kalması için 2012 yılında yeniden güçlendirildiğini aktardı.

Binaya yaptığı tüm yatırımın zarar gördüğünü anlatan Cabru, şu ana kadar iletişime geçtiği sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurumlardan yanıt alamadığını belirtti.

AA

Cabru, binanın sigortalı olduğunu ancak sigorta şirketinin bile herhangi bir uzman göndermediğini ifade ederek, "Henüz patlamanın nedeni belli olmadan bir ödeme yapmayacaklarını söylediler. Sigorta şirketleri bize kendi ofislerinin de yıkıldığı yanıtını verdi." diye konuştu.

Türkiye'den Lübnan'a yardım eli: Ankara'dan kalkan uçak Beyrut'a indi
GÜNDEM
Türkiye'den Lübnan'a yardım eli: Ankara'dan kalkan uçak Beyrut'a indi

Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:52
Beyrut'taki patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

AA

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Patlama sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, 30-40 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Lübnanlı yetkililer, yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü duyurmuştu.

Macron: Lübnan'ın iç işlerine karışmak zorundayız
DÜNYA
Macron: Lübnan'ın iç işlerine karışmak zorundayız

Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti
DÜNYA
Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa
DÜNYA
Lübnan'da patlamanın ardından ikinci istifa

Lübnan eylemlerinin sosyal yankıları
HAYAT
Lübnan eylemlerinin sosyal yankıları
Abone Ol Google News
Aman dikkat

Aman dikkat

​20 liralık internet paketi için 26 bin lirasını kaptırdı.
İlk günkü aşkla

İlk günkü aşkla

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım.
Vali tebdili kıyafetle teftişte

Vali tebdili kıyafetle teftişte

​Hastane hastane gezip korona tedbirleri uygulanıyor mu diye baktı.
Yeni ekip kurulacak

Yeni ekip kurulacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' konulu yeni genelge.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.
Kaçak yolcuya darp

Kaçak yolcuya darp

​Uçağa biletsiz bindiği anlaşılınca yaka paça atıldı.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​Bir maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı.

Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.
Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları
Ekonomi

Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları

Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket sonrası en fazla merak edilen kıymetli madenlerden biri ise gümüş oldu. Altındaki düşüş sonrası yatırımcılar gümüşün fiyatının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte gram ve ons da dahil gümüş fiyatlarında son durum..
Diyarbakır'da 16 kişiyi katleden PKK'lı teröristin katliamdan önce yaptığı keşif ortaya çıktı: Saldırı günü köydeki taziyeye katılmış
Gündem

Diyarbakır'da 16 kişiyi katleden PKK'lı teröristin katliamdan önce yaptığı keşif ortaya çıktı: Saldırı günü köydeki taziyeye katılmış

Diyarbakır Dürümlü'de 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan tutuklu Burhan Taş'ın, olay günü köydeki taziyeye katılarak bölgede keşif yaptığı ortaya çıktı. Görülen davada müşteki tanık olarak dinlenen Z.Y. ifadesinde, "Olay öncesi gündüz amcam vefat etmişti, taziye yeri köyümüz olan Tanışık köyündeydi. Taziyeye gelenlere öğlen yemeği dağıtıyorduk. Taziye yerine o gün gündüz 13.00-14.00 saatleri arasında sanık yanında bir kişiyle geldi" diyerek terörist Burhan Taş'ı gördüğünü ifade etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki dördüncü cuma namazına yoğun katılım
Gündem

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki dördüncü cuma namazına yoğun katılım

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki dördüncü cuma namazı, caminin içini ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.