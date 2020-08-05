Lübnan'daki patlama Sultanahmet Camisi olarak da bilinen El Amin Camisi ve hastanelerde büyük hasara sebebiyet verdi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi ağır hasar gördü. Patlama anları bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Şehrin merkezinde bulunan ve Lübnan'ın en büyük camilerinden biri olan Sultanahmet Camii kullanılamaz hale geldi.
Beyrut'ta liman bölgesinde meydana gelen şiddetli patlamada yüzlerce bina yerle bir olurken 100'den fazla kişi de hayatını kaybetti.
Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad Beyrut’taki El Rum Hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. El Rum Hastanesinin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirdi. Hassan, patlamada El Rum Hastanesinde 18 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamanın şiddeti kamerada
Beyrut’u savaş alanına çeviren şiddetli patlama bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle kopan moloz ve cam parçalarının alışveriş merkezi önündeki insanlara çarptığı görülüyor.