Lübnan'daki patlama Sultanahmet Camisi olarak da bilinen El Amin Camisi ve hastanelerde büyük hasara sebebiyet verdi Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta bir depoda meydana gelen büyük patlamada Sultanahmet Cami olarak da bilinen Muhammed Al-Amin Cami ve El Rum Hastanesi ağır hasar aldı. Patlamanın şiddetiyle caminin pencere, kapı ve duvarları yıkıldı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 09:43 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 11:01 İHA