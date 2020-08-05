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Dünya Lübnandaki patlamanın sebebi bulundu Limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrat
ORTADOĞU

Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu: Limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrat

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e, yaralananların sayısı 4 bine yükseldi. Patlama, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklandığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi.
Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan Lübnan’ın başkenti Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamada, 100 kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı. Patlamanın, limanda depolanan büyük miktarda amonyum nitrattan kaynaklandığı ifade edildi.

  • Patlamadan önce başlayan yangına müdahale eden itfaiyecilerden haber alınamadığı açıklandı. Olay yerine gelen Beyrut Valisi Marwan Abboud, gazetecilere bilgi verirken gözyaşlarına boğuldu. Abboud, “Yangınla savaşmaya geldiler ve sonra kayboldular. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Onları aramak için buradayız” dedi. Vali gözyaşları içinde “Bu bana Japonya'da, Hiroşima ve Nagazaki'ye olanları hatırlatıyor. Bu ulusal bir felaket” ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi.n

Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
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Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kamerada
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama sırasında bir babanın, oğlunu masanın altına saklayarak korumaya çalıştı. Çaresiz babanın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI FEHMİ: PATLAMANIN SEBEBİ AMONYUM NİTRAT

Lübnan İçişleri ve Belediyeler Bakanı Mohamed Fehmi, yerel televizyon kanallarına verdiği demeçte patlamanın sebebinin limanda depolanan büyük miktarlarda amonyum nitrat olduğunu söyledi.

Patlamada 100'den fazla ölü 4 binden fazla ise yaralı olduğu açıklandı.

Beyrut’ta şiddetli patlama: Bina yıkıldı onlarca yaralı var
FOTOĞRAF 6
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde bulunan bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.
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Patlama sonrası gökyüzünü duman kaplarken, liman çevresindeki binalarda büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan yaptığı açıklamada, patlama sonucu çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.
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Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü aktarıldı.
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Beyrut’ta şiddetli patlama: Bina yıkıldı onlarca yaralı var
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir havai fişek deposunda şiddetli patlama meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.Patlama ve sonrasına ilişkin fotoğrafların dehşet anlarını gözler önüne serdi.

HASTANELERİN PARK ALANINDA YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgede bulunan Kızıl Haç yetkilileri, yüzlerce yaralı olduğunu ve hastanelerin doluluktan dolayı birçok hastayı hastanelerin bahçesinde veya park alanlarında tedavi edildiğini açıkladı.

Patlama Beyrut limanında gerçekleşti.

Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
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Beyrut Valisi patlamayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrasında Beyrut Valisi Mervan Abbud, açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, korkunç patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlamada çok sayıda ölü ve yaraların olduğu bildirildi.

TRUMP: KORKUNÇ BİR SALDIRI GİBİ GÖZÜKÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan’da meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan’a ve Lübnan halkına baş sağlığı diledi ve destek mesajı verdi. Trump konuşmasında, “ABD, Lübnan’a destek vermek için hazırdır. Lübnan ve Lübnan halkı ile iyi bir ilişkimiz var. Onlara yardım etmek için orada olacağız. Bu korkunç bir saldırı gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Patlamada 4 binden fazla yaralı bulunuyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi
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Lübnan'ın başkenti Beyrut 'felaket bölgesi' ilan edildi

DÜNYADAN DESTEK MESAJLARI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, üzüntülerini belirterek yardıma hazır olduklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yardım gönderdiklerini kaydetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, patlama haberini aldığında şoke olduğunu ve üzüldüğünü belirten bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Patlama bölgede büyük hasara yol açtı.

BAŞBAKAN DİAB AÇIKLAMA YAPTI

Lübnan’ın Başbakanı Hassan Diab televizyon kanallarıyla ülkeye seslendi ve bugünü patlama kurbanları için ulusal yas ilan etti. Limandaki sorunun 2014 yılından beri var olduğunu söyledi.

Beyrut’ta dehşet: Patlayıcı deposu infilak etti!
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