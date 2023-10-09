Lübnan'dan bir grup İsrail'e sızdı: Güney sınırından çatışma sesleri geliyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu.

Bölgeye askerlerin sevk edildiği ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Güneyden çatışma sesleri yükseldi

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan haberde, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sınırdan gerçekleştirilen sızma girişimi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Haberde, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki Zihayra ve Mervehin kasabalarına yakın bölgeleri vurduğu aktarıldı.





İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkeye sızma girişiminin ardından sınıra askeri sevkiyat yaptı.









İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

Lübnan medyasına göre, İsrail Lübnan üzerinden meydana gelen sızma girişimi ve ardından başlayan çatışmalar sonrası bölgede tansiyon arttı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sınır üzerinde meydana gelen gerginliklerden bu yana ilk defa Lübnan'ın güney sınırına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinin haberinde Mervahin beldesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.





Lübnan: Hükümetin önceliği sınırda güvenlik ve istikrarı sağlamak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail ile Gazze'de meydana gelen gelişmelere ilişkin bazı ülke liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikati, görüşmelerinde Lübnan hükümetinin önceliğinin Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mavi Hat'ta (İsrail-Lübnan sınırı) sükuneti korumak olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.





Lübnan: Hizbullah'tan İsrail'e saldırmama konusunda şartlı güvence aldık

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söylemişti.

Buhabib, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Evsat gazetesine verdiği demeçte Hizbullah Hareketi'nin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı saldırıya müdahil olması ihtimalini değerlendirdi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'tan Gazze'deki savaşa müdahil olmaması yönünde güvence aldığını belirten Buhabib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtti.

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.





Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.







