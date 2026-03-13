Lübnan'dan İsrail'e ateşkes çağrısı: Müzakereye hazırız

17:2613/03/2026, Cuma
İşgalci İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezine hava saldırıları düzenliyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması çağrısı yapıp ateşkesin sağlanmasını istedi İsrail ile müzakereye hazır olduklarını ancak karşı taraftan henüz yanıt almadıklarını bildiren Avn, işgalcilerin saldırıları nedeniyle 800 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

İsrail saldırılarının sürmesinin bölgenin tamamındaki istikrarı etkileyeceğini vurgulayan Avn, "(İsrail ile) Müzakereye hazırız ancak karşı taraftan henüz yanıt almadık." ifadesini kullandı.

800 bini aşkın kişi yerinden edildi

Bu hassas süreçte uluslararası toplumun Lübnan'a destek vermesini beklediklerini dile getiren Avn, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş sayıları 800 bini aşan kişilerin durumuna da dikkati çekti.

Avn ayrıca BM'nin Lübnan’ın yanında durmasını ve ülkeye sağladığı sürekli desteği takdir ettiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.



