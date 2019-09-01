Dünya Lübnanlıların kendi başkanlarına cevabı Osmanlı adalet sağlıyordu
ORTADOĞU

Lübnanlıların kendi başkanlarına cevabı: Osmanlı adalet sağlıyordu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı aleyhindeki açıklamalarına sosyal medyadan yüzlerce tepki geldi. Lübnanlı tarihçi Prof. Dr. Halid el-Cundi Cumhurbaşkanı Avn'ın, Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara karşı şiddet uyguladığı yönündeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Osmanlı Devleti'ne sömürgeci deyip, Fransa'yı öven Lübnan Cumhurbaşkanı'nın sözlerine kendi halkı tepki gösterdi.
Osmanlı Devleti'ne sömürgeci deyip, Fransa'yı öven Lübnan Cumhurbaşkanı'nın sözlerine kendi halkı tepki gösterdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı Devleti hakkındaki skandal ifadelerine tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devlet kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne hakaret içerikli bir konuşma yaptı. Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı" yönündeki skandal ifadelerine sosyal medyadan yüzlerce tepki geldi.

Avn'ın açıklamalarını tarihi gerçeklikler açısından değerlendiren Lübnanlı tarihçi Prof. Dr. Halid el-Cundi, Cumhurbaşkanının, Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara karşı şiddet uyguladığı yönündeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Osmanlıların bölgeye gelişi sırasında Araplar ile yaşadıkları bir şiddet olayının dahi bulunmadığını hatırlatan Cundi, Avn'ın söylediği "Büyük Lübnan" diye bir şey olmadığını, o dönemde Lübnan'ın "Beyrut Vilayeti", "Sayda Vilayeti" ve "Trablusşam Vilayeti" gibi birkaç vilayetten oluştuğunu kaydetti.

Osmanlı döneminde Lübnan'da inşa edilen çok sayıdaki kiliseye de dikkati çeken Cundi, bunların çoğunun Osmanlı Devleti'nin fermanları doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

"Avn, Batılı işgalcileri nüfuz sahibi olarak ele alıyor"

Bölge halkları arasında ayırımcılık yapan ve Osmanlı yapılarını yıkan Batılı güçlerinin Avn tarafından "sömürgeci" yerine "nüfuz" sahibi olarak nitelendiğine işaret eden Cundi, Osmanlı sonrasındaki Batılı güçlerinin bölgedeki zenginlikleri yağmaladığını ifade etti.

Osmanlı Devleti'nin din ve ırk ayırımı yapmaksızın tüm vatandaşlarına adil davrandığını aktaran Cundi, Osmanlı'nın Hristiyanlara yönelik adaletini, şöyle dile getirdi:

  • "Osmanlılar döneminde Hristiyan bir kadın, dinine hakaret ettiği ve ziynet eşyasını gasbettiği gerekçesiyle eşine dava açar. Osmanlı mahkemesi, tanıkların şahitlik yapmasından sonra Hristiyan eşinin dinine hakaret eden kocayı falakaya yatırarak cezalandırmıştır. Dolayısıyla Osmanlı, din ve mezhep ayırımı yapmadan adalet sağlıyordu."

Lübnan’daki ortak yaşama Osmanlı Devleti'nin verdiği öneme dikkati çeken Cundi, Osmanlı’nın, Lübnan’daki farklı din ve mezheplerden oluşan toplum yapısını ayakta tutan fermanlar çıkardığını kaydetti.

REKLAM

Avn'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla dün akşam yaptığı televizyon konuşmasında, "Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı" iddiasına yer vermişti.

Avn, şu skandal sözlere yer vermişti:

  • "Osmanlıların özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün, kıtlık ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını, 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini"

Cumhurbaşkanı Avn, söz konusu gelişmelerin ardından 1920'de büyük Lübnan'a ve sonrasında bağımsızlığa kavuştuklarını ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerine sert tepki
DÜNYA
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin ifadelerine sert tepki
Osmanlı adalet sağlıyordu

Osmanlı adalet sağlıyordu

​Lübnanlılar, haddini aşan başkanlarına bu yanıtı verdi.
Yapımına başlıyoruz

Yapımına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyalılara müjde üstüne müjde.
Gerilimçatışmaya döndü

Gerilim
çatışmaya döndü

​Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler yaşandı.
İlk kez çalıştı

İlk kez çalıştı

​Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın testlerinin bittiğini duyurdu.
Sökmediler zincirlediler

Sökmediler zincirlediler

Verilen süre doldu ancak yeni tartışma başladı.
İstanbul'a <br>gelmeden mest etti<br>

İstanbul'a
gelmeden mest etti

​Transferi sonrasında Fatih Terim'le görüştü.
Oğlunun<br> cezası belli oldu

Oğlunun
cezası belli oldu

​HDP'lilerin dağa kaçırdığı oğlunu kurtarmıştı.
Denize atladılar

Denize atladılar

​Tamamen küle dönen lüks yatta dehşet anları.
9 terörist öldürüldü

9 terörist öldürüldü

Son 24 saatte PKK'ya ağır darbe vuruldu.
Vizesiz <br>seyahat başladı

Vizesiz
seyahat başladı

​Bakan Çavuşoğlu müjdeyi 25 Temmuz'da vermişti.
25 dakika<br> mahsur kaldı

25 dakika
mahsur kaldı

​Papa Francis konuşmasına özür dileyerek başladı.
İş makinesi eve daldı

İş makinesi eve daldı

​Kayseri'deki faciada 4 kişi hayatını kaybetti.
Adalet teşkilatımız<br> büyük sınav verdi

Adalet teşkilatımız
büyük sınav verdi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli adli yıl mesajı.
Sözünde durmadı

Sözünde durmadı

​Karadan saldırılarını sürdürüyor.
Elmastan<br>10 bin kat daha nadir

Elmastan
10 bin kat daha nadir

Tek bir bölgeden çıkıyor ve renk de değiştirebiliyor.
Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katıyor.
Katliam gibi saldırı

Katliam gibi saldırı

Çöken hapishanede mahsur kalanlar var.
GATA'da örgüt bulamadılar: Yüzlerce askeri yaktılar şimdi özel hastane açtılar
Gündem

GATA'da örgüt bulamadılar: Yüzlerce askeri yaktılar şimdi özel hastane açtılar

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki ihanet gecesine kadar gelen süreçte 'TSK'da yeni yapılanma sürecini' ilmek ilmek ördüğü her geçen gün daha net bir şekilde görülüyor. Örgüt, bu plan çerçevesinde yüzlerce vatansever insanı 'askerliğe elverişsiz' raporuyla harp okullarından attı ve bu isimler yerine kendi mensuplarını getirdi. FETÖ'cü doktorların sahte raporlarıyla önü kesilen ve askeriyeden atılan öğrenciler bugün gelinen noktadan şikayetçi. Yenisafak.com'a konuşan kimi mağdur isimler kendilerinin 7-10 yıl kaybettiğine işaret ederek, "Bugün TSK'nın savaş pilotu açığının en önemli sebebi olan, 15 Temmuz sürecine katkı sağlayan ve bizleri mağdur eden örgüt mensupları hiçbir şey olmamış gibi serbest bırakıldılar ve özel hastanelerde görev aldılar" görüşünü paylaştı.
Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi
Gündem

Erzurum'da 1 milyon lira değerinde 61,5 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum'da polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu durdurulan minibüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 61,5 kilo eroin ele geçirildi. Eroin yüklü minibüsü İstanbul'a götüreceği öğrenilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Koreli fenomenlerden payitaht tanıtımı
Gündem

Koreli fenomenlerden payitaht tanıtımı

Güney Kore’den Bursa’ya gelen sosyal medya fenomenleri, Osmanlı’ya başkentlik yapmış kentin, tarihi ve doğal güzellikleri ile damak tatlarını kendi hesaplarında tanıttı. Youtuber Wonji Lee, “Bursa’yı çok sevdik. Çok fazla yemek çeşitliliği var. Lezzetler çok iyi. Kebap inanılmaz güzeldi” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.