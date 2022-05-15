Dünya Luhansk Valisi Gayday Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenlendi
AVRUPA

Luhansk Valisi Gayday: Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenlendi

Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, “Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenledi, çok sayıda yaralı var” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Luhansk Valisi Gayday: Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenlendi
Arşiv

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın Luhansk bölgesine bağlı Syevyerodonetsk şehrine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Vali Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Syevyerodonetsk şehrine 11 topçu saldırı düzenledi, çok sayıda yaralı var. Şehirdeki 11 apartmanda saldırılar nedeniyle yangın çıktı. Çok fazla yıkım var" dedi.

Vali Gayday ayrıca açıklamasında, Rus ordusunun Luhansk ve Donetsk bölgelerine yönelik 12 saldırısının püskürtüldüğünü belirtirken, Rus ordusuna ait 8 tank, 5 topçu sistemi, 9 zırhlı savaş aracı ve 5 kamyonun imha edildiğini açıkladı.

Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar
DÜNYA
Rusya'nın buğday hırsızlığı: Ukrayna'nın tahıl taşıyan gemisini çaldılar

Rusya'dan Finlandiya adımı: Elektrik akışı durduruldu
DÜNYA
Rusya'dan Finlandiya adımı: Elektrik akışı durduruldu

Rusya’dan yine ilhak oyunu: Güney Osetya 17 Temmuz'da referanduma gidiyor
DÜNYA
Rusya’dan yine ilhak oyunu: Güney Osetya 17 Temmuz'da referanduma gidiyor
İş makinesi uçurumdan yuvarlandı

İş makinesi uçurumdan yuvarlandı

​Yaralılar bölgeye gelen ekipler tarafından çıkarıldı.
Yol benim kavgası

'Yol benim' kavgası

​Bursa'daki olayda tekmeler havada uçuştu.
Cephaneliğe çevrilen eve operasyon: Uçaksavar mermisi bile çıktı

YPG'nin kritik ismi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi.

​Meteoroloji hava durumu raporunu güncelledi.

​Bursa'da geceyi aydınlatan yangın.

​İrem Derici konserinde ortalık karıştı.
Dünyanın gündemine oturmuştu

Dünyanın gündemine oturmuştu

Mars'taki gizemli geçidin sırrı çözüldü.

​İstanbul'un iki ilçesinde kundakçı alarmı.

​Peygamberimize ve Osmanlı'ya hakaret eden kitaba teşkilat ilgi göstermedi.

​15 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

​Van'daki operasyonda 21 göçmen yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen çay alım fiyatlarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.