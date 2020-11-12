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Dünya Macaristan hükümeti eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor Aile konumunu güçlendirmemiz şart
AVRUPA

Macaristan hükümeti eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Aile konumunu güçlendirmemiz şart!

Macaristan'da eşcinsellerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliğine gidiliyor.

Önerilen anayasa değişikliği ile yalnızca anne ve babanın olduğu ailelerin evlat edinmeye izin verilecek. Hükümet kaynakları yasa ile "Aile konumunun güçlendirilmesinin şart olduğunu" ve bunun referanduma sunulacak yeni yasa ile mümkün olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi Diğer
Victor Orban
Victor Orban

Macaristan hükümeti eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliği için referanduma gidecek. Önerilen anayasa değişikliği ile yalnızca anne ve babanın olduğu ailelerin evlat edinmeye izin verilecek. Evli olmayan kişilerin evlat edinmesi de zorlaşacak.

Macaristan'da on yıldır görevde olan Başbakan Victor Orban başkanlığındaki hükümet, iktidara geldikten sonra anayasada pek çok değişiklik yaptı.

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AİLE TANIMI YAPILDI

Hükümet evliliği "bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktelik" olarak tanımlıyor ve bunun "Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürünü yansıtmak zorunda olduğunu" söylüyor.

Yasa tasarısına göre evli olmayan bir kişi yalnızca aile bakanlığının onayıyla evlat edinebilecek.

EVLAT EDİNMELERİ İMKANSIZ OLACAK

Hükümet bu yasa tasarısıyla ailenin konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Referandumla teklif edilecek yasa kabul edilirse, eşcinsellerin evlat edinmesi imkansız hale gelecek.

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