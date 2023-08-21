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Dünya

Macaristan Türkiye'nin enerji alanındaki rolüne işaret etti: İşbirliğini güçlendireceğiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ı ziyaretini değerlendirdi. Szijjarto, stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanacağını açıkladı.

09:53 . 21/08/2023 Pazartesi
AA
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Macaristan resmi radyosu Kossuth'un haberine göre Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretini değerlendirdi.


Erdoğan'ın 18 Aralık'taki yüksek düzeyli Stratejik Konsey toplantısı kapsamında Macaristan'ı yeniden ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Szijjarto, bu etkinlik kapsamında öncelikli stratejik ortaklığın kurulmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanacağını kaydetti.


Szijjarto, iki ülkenin çok iyi seviyedeki ikili ilişkiler ve işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık olduklarını vurguladı.


Macaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden doğal gaz almakla da ilgilendiğini belirten Szijjarto, Türkiye'nin enerji alanındaki önemli transit rolüne işaret etti.




Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Macaristan’la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz." dedi. Ekonomik ilişkilere de vurgu yapan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.



#Macaristan
#Türkiye
#Peter Szijjarto
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