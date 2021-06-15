Dünya Macaristanda 18 yaşın altındakileri eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı
AVRUPA

Macaristan'da 18 yaşın altındakileri eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı

Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasa teklifi parlamentoda kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Macaristanda 18 yaşın altındakileri eşcinselliğe teşvik eden içerikler yasaklandı
Macaristan Başbakanı Orban "Aile kurumunu güçlendirmemiz şart" diyerek daha önce de eşcinsellerin evlat edilmesini yasaklayarak destek toplamıştı.

Macaristan'da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasa teklifi parlamentoda kabul edildi.

Hükümet tarafından çocuk istismarının önüne geçmek için hazırlanan yasa tasarısı, Meclis'te 1 ''hayır'' oyuna karşı 157 ''evet'' oyuyla kabul edildi.

TEŞVİK İÇERİKLERİNE YASAK

Yasaya göre okullarda, 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı.

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI KARARLAR ALINDI

Televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

Çocuk istismarının engellenmesine yönelik düzenlemede ayrıca, pedofili suçlularına verilen cezalar ağırlaştırılırken, bu kişilerin lunapark, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzu gibi yerlerde çalışmaları da yasaklandı.

Bazı muhalefet partileri, hükümetin pedofili karşıtı yasayı eşcinsellikle karıştırdığı gerekçesiyle Meclis'teki oylamaya katılmayarak boykot etti.

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