Macaristan'da 'af' skandalı: On binlerce kişi sokağa döküldü Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın çocuk istismarcısı bir yetimhane müdürünün suç ortağını Cumhurbaşkanlığı kararıyla affettiğinin ortaya çıkması ülkede protestolara neden olmuştu. Skandalın Macar medyası tarafından ortaya çıkarılmasından yaklaşık bir hafta sonra Novak, devlet televizyonu M1'de istifa ettiğini açıkladı. Macar lider, “Bugün sizlere son defa Cumhurbaşkanı olarak hitap ediyor, Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ediyorum” diye konuştu.
Sosyal medya üzerinden de istifasına ilişkin bir açıklama yayınlayan Novak, “Bugün, Macaristan Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ettim. Dünyanın dört bir yanındaki dostlarıma, her şey için teşekkür ediyorum. Macaristan, fevkalade insanlarıyla harika bir ülke, iyi bir ortak, iyi bir dost ve güvenilir bir müttefik. Geçtiğimiz yıllarda dünyada buna ilişkin farkındalığı artırmak için çalışma imkanı bulmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkuma yönelik af kararı yayınlamıştı
Macaristan'ın en genç ve ilk kadın cumhurbaşkanı olan ve 2022'de göreve gelen Novak'ın geçtiğimiz yıl nisan ayına ait bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çocuk istismarcısı yetimhane müdürünün suçlarını gizlediği için hüküm giyen Endre K. isimli mahkumun serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıkmıştı.