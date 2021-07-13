Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile sığınmacı konusundaki sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2021, 07:10 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2021, 07:20 AA