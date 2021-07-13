Dünya Macaristandan ABye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı
AVRUPA

Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile sığınmacı konusundaki sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Macaristandan ABye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı
NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle göç kaynağı olabileceği belirtildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Toplantı sonrasında Macar gazetecilere konuşan Szijjarto, gelecekte dünya siyasetini ve ekonomisini salgın ve göçün belirleyeceğini, AB'nin de buna hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için göç dalgalarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

NATO'nun Afganistan'dan çekilmesinin güvenlik sorunu anlamına geleceğini vurgulayan Szijjarto, bunun da Afganistan'ı tekrar göç kaynağı yapabileceğini söyledi.

  • Szijjarto, şimdiden günlük binlerce ailenin Afganistan'ı terk ederek Avrupa'ya doğru yola çıktığına dikkati çekerek, "Yeni göç baskısını önlemek için Türkiye'yle göç konusunda tüm sorunlar bir an önce çözülmeli." diye konuştu.

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Macaristandan ABye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı

Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı
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