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Dünya

Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: Azerbaycan karşıtı ortak bildirgeyi veto etti

27 AB ülkesi, Karabağ meselesine ilişkin ortak bir bildirge yayınlayacaktı. Ancak açıklamada yer alan Azerbaycan karşıtı ifadeleri reddeden Macaristan ortak bildirgeyi bloke etti.

Seren Som
12:17 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Macaristan Başbakanı Viktor Orbán - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Arşiv)

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (Arşiv)

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmayıp provokatif eylemlerini sürdürünce Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da antiterör operasyonu düzenledi. Harekat 24 saat dolmadan Ermenistan'ın silah bırakıp ateşkesi kabul etmesiyle son buldu.

Azerbaycan'ın haklı davasının yankıları sürüyor.

Son olarak 27 AB ülkesi Karabağ meselesine ilişkin ortak bir bildiri yayınlamak istedi.

Ancak bildiride Azerbaycan karşıtı ifadeler yer alıyordu.

Bu ifadelere tepki gösteren Macaristan ortak bildiriyi bloke etti.

Böylelikle kınama açıklaması Macaristan tarafından engellenmiş oldu.

  • Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Azerbaycan'ın Karabağ'daki terörle mücadele tedbirlerine ilişkin hazırladığı Azerbaycan karşıtı açıklamanın başlangıçta 27 AB ülkesinin tamamının ortak açıklaması olması gerekiyordu. Ancak Macaristan bunu veto etince yapılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüştü. Erdoğan, Budapeşte'deki temasları kapsamında Karmelita Manastırı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ın Kuruluş Günü'nü tebrik ettiği görüşmede, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, davetine icabetle ziyaret ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini tamamladı: 'Köklü ve sağlam dostluk' vurgulu ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret gerçekleştirdiği Budapeşte'deki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti. Ziyarete ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, "Macaristan’la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahibiz." dedi. Ekonomik ilişkilere de vurgu yapan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.


#Macaristan
#Azerbaycan
#AB
#Karabağ
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