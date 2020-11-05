Macron, Arap ülkelerinde imajını düzeltmek için elçi görevlendiriyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son aylarda yaptığı İslam karşıtı açıklamalarla büyük tepki çekti. Türkiye ve Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot başlatıldı. Guardian'ın haberine göre Fransa, Macron'un "İslam ile ilgili düşüncelerini" Arap ülkelerine açıklamakla görevli bir elçi atayacak.

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GERGİNLİK KORKUTTU!

Charlie Hebdo'nun ahlaksız paylaşımları, bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından yapılan islamofobik açıklamalar, cami ve Müslüman derneklerinin kapatılması gibi adımlar çoğu Müslüman ülkede büyük bir öfke dalgası oluşturdu.

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MACRON İMAJINI DÜZELTECEK!

Fransa, ayrıca Orta Doğu medyasının Fransız Müslümanların haklarının tehdit altında olduğunu iddia eden makaleler yayınlamasından da endişe duyduğunu açıklamıştı. Macron kendisine yönelik tepkiler üzerine Arap ülkelerindeki imajını düzeltmek için bazı isimleri görevlendirecek. Bu "elçiler" Macron'un açıklamalarını Arap ülkelerine "izah" edecek.

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OYNAT 01:43 Fransız ürünlerini boykot eden Pakistan'daki market sahibi: Türkiye'den gelen ürünlere çok talep var Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtı ifadeleri ve Hz.Muhammed'e (SAV) hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle birçok ülkede protesto ediliyor. Pakistan'da başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor ve Peşaver gibi çeşitli şehirlerde Fransız ürünlerine yönelik boykot sürüyor. Lahor'daki market sahipleri Fransız ürünlerinin bulunduğu raflara şerit çekerek 'satılık değildir' şeklinde not düştü. Yeni Şafak'a konuşan bir market sahibi 'Müşterilerimiz Türkiye'den gelen bu ürünleri özellikle çok beğendiler. Müşterimiz sevdiğinden dolayı gelecek ay daha fazla ürünler talep etmeyi umuyoruz' dedi. Pakistanlı esnaflar, Fransa'nın özür dileyene kadar boykota devam edeceklerini de belirtiyor.

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