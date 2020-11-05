Macron, Arap ülkelerinde imajını düzeltmek için elçi görevlendiriyor
Son aylarda yaptığı islamofobik açıklamalarla tüm Müslüman ülkelerin tepkisini çeken Macron, bu ülkelerdeki "imajını düzeltmek" üzere bir ekip görevlendirecek. Bu ekibin başında ise Macron'un "İslam ile ilgili düşüncelerini" Arap ülkelerine açıklamakla görevli bir elçi bulunacak. Macron'un bu kararı, Fransa'ya yönelik boykotun etkileri sebebiyle aldığı düşünülüyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son aylarda yaptığı İslam karşıtı açıklamalarla büyük tepki çekti. Türkiye ve Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot başlatıldı. Guardian'ın haberine göre Fransa, Macron'un "İslam ile ilgili düşüncelerini" Arap ülkelerine açıklamakla görevli bir elçi atayacak.
GERGİNLİK KORKUTTU!
Charlie Hebdo'nun ahlaksız paylaşımları, bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından yapılan islamofobik açıklamalar, cami ve Müslüman derneklerinin kapatılması gibi adımlar çoğu Müslüman ülkede büyük bir öfke dalgası oluşturdu.
MACRON İMAJINI DÜZELTECEK!
Fransa, ayrıca Orta Doğu medyasının Fransız Müslümanların haklarının tehdit altında olduğunu iddia eden makaleler yayınlamasından da endişe duyduğunu açıklamıştı. Macron kendisine yönelik tepkiler üzerine Arap ülkelerindeki imajını düzeltmek için bazı isimleri görevlendirecek. Bu "elçiler" Macron'un açıklamalarını Arap ülkelerine "izah" edecek.