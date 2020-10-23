Macron ateşle oynuyor: Hz. Muhammed'e hakaret karikatürlerini devlet binalarına yansıttı

İslam karşıtı açıklamalarıyla Müslüman aleminde büyük tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir skandala daha imza attı. Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

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Talimat verdi

Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

OYNAT İşte Charlie Hebdo dergisine saldırı anı! Fransa'nın başkenti Paris'te bir mizah dergisine silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. Haftalık yayınlanan karikatür dergisi 'Charlie Hebdo' binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mizah dergisine düzenlenen saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi ve Fransız meclisini olağanüstü toplanmaya çağırdı. REKLAM BiP'te paylaş

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GÜNDEM Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek

Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.