Macron çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini belirtti

Fransa'nın Nanterre kentinde, polisin 17 yaşındaki Nahel isimli genci öldürmesine tepki gösteren protestocular her gece şehri savaş alanına çeviriyorlar. Olayları takip eden Türk gazeteci Mustafa Seçen, Fransız polisi tarafından Türkçe olarak ''Buradan çekilin'' sözleri ile tehlikeli bölgeden uzaklaşmaları gerektiği konusunda uyarılıyor. Olayı kendi sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Mustafa Seçen, 'Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz.' sözleriyle, uyarıda bulunan Fransız polisinin, aslında bir Türk olduğunu ifade etti.