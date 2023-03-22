Macron emeklilik reformunu istemese de onaylamak zorunda olduğunu savundu

"Sendikaların da meşruiyeti vardır, yaptıkları gösterilerle bu reforma karşı olduklarını gösterdiler. Onlara saygı duyuyorum. Ama bu reform gerekli. Fransızlara da söylüyorum, bu (reformu geçirmek) beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim. Ama yapmak zorundaydım."