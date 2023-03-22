Macron emeklilik reformunu istemese de onaylamak zorunda olduğunu savundu

Macron tartışmalı emeklilik reformunu istemese de geçirmek zorunda olduğunu savundu.
Macron, ülkede kitlesel grevlere neden olan, hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen ve emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına demeç verdi.
Reformun en önemli seçim vaatleri arasında yer aldığını belirten Macron, bu sene sonuna kadar yürürlüğe girmesi istediğini belirtti.
Emmanuel Macron, emeklilik reformunun belirlenen demokratik takvimde uygulanacağına işaret etti.
Yüksek kazançlı şirketlerin kazançlarının bir kısmını çalışanlarına pay etmesinin gerekli olduğuna işaret eden Macron, gelir dengesi için ülkede son 18 ayda asgari ücreti enflasyonun üzerinde yüzde 9,5 oranında artırdığına değindi.
Fransız Cumhurbaşkanı, hükümetine yönelik gensoru önergesinde yeterli çoğunluğun elde edilmemesinin hükümetin çoğunluğun kararını uyguladığı şeklinde algılanması gerektiğini savundu.
Macron, hükümetinin reformlara devam edeceği bilgisini vererek hedeflerinde düzensiz göçe ilişkin yasanın yakın zamanda tamamlanması olduğunu sözlerine ekledi.