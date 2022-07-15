Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi

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15 Temmuz'da balta ve satırla köy meydanına inmişti: Böyle bir şey olursa 86 yaşıma rağmen yine inerim

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde 86 yaşındaki Hesna Köprücü o gün traktörün kasasında köyünden kent meydanına inerek eline aldığı balta, satırla vatan savunması için yaşadıklarını anlattı. "Allah bu ülkeye daha öyle bir şey yaşatmasın'' diyen Köprücü, 'Olur da bir daha böyle bir şey yaşanırsa, yine bu satırımı elime alıp, 86 yaşıma rağmen meydana inerim" ifadelerini kullandı.