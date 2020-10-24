Bu adam kafayı yemiş

Fransa’da Müslümanlara yönelik baskıların ardı arkası kesilmezken, skandal bir karar alındı. Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yönelik çirkin karikatürler, kitapçık haline getirilerek liselerde dağıtılacak. Fransa’nın 13 bölgesi için karara onay verildi. Fransa genelinde 11 bin lise bulunurken, bu kurumlarda 2 milyon 300’e yakın genç eğitim görüyor.

DÜNYA Fransız faşizmi

CUMHURİYET DEĞERLERİ KILIF

10 yaşında Fransa’ya giden gazeteci Fatih Karakaya ülkede Müslümanlara yönelik baskıların her geçen gün daha da arttığını söyledi. Fransa’da başörtülü kişilerin potansiyel terörist olarak görüldüğüne dikkat çeken Karakaya, “Resmi açıklamaya göre kitapçıkta basında yayınlanan en çarpıcı dini ve siyasi karikatürler bir araya getirilecek. Hz. Muhammed’e yönelik çirkin karikatürlerin de yer alacağı kitapçık, ‘Cumhuriyet değerlerini korumak ve Fransız halkının özgürlük içinde yaşaması için bu girişimde bulunulacağı açıklandı. Geçen gün karikatürleri bölge binasına yansıttılar” dedi.

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Fatih Karakaya

FRANSA’YA İMAM GİTMEYECEK

Fransa’da 5 milyona yakın Müslüman’ın yaşadığını aktaran Karakaya, “Fransa’da her olayda Müslümanlar toplumsal bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Okullarda bir etkinlik yapıyorlar, başörtülüyseniz katılmanız yasak. Çocuk bakıcıları memur olarak sayıldığı için artık başörtülü kadınlar bu işi yaparlarsa çalışma izinlerinin iptal edileceği açıklandı. Camileri kontrol altına almak istiyorlar. Türkiye ve Araplardan artık imamlar gelmeyecek. Bu imamlar radikal İslam anlatıyorlarmış. Fransa’nın bir süre önce kurduğu CFCM Müslümanlar Konseyi bu imamların yetiştirilmesini sağlayacak. Müslümanları baskı altında tutan bir sürece doğru gidiyoruz” diye konuştu.





MACRON’UN KONUŞMASIYLA BAŞLADI

Müslümanlara yönelik baskıların derneklere düzenlenen baskınlarla başladığını ifade eden Karakaya, “2 Ekim’de Cumhurbaşkanı Macron’un ayrımcılık, içe kapanıklıkla ilgili bir yasa hazırlayacağız dedikten bir gün sonra, Paris’te bulunan Hz. Ömer Camisi’ne baskın yapıldı. Burada çocukların gizli bir şekilde kurs aldığını iddia ederek bu baskını gerçekleştirdiler. Kalabalık bir polis grubu 15 yaşından küçük çocukların olduğu camiye geldiler. Çocuklar burada sadece Kur’an dersi alıyorlardı. Bu olaydan sonra valilik bir açıklama yaparak, ‘İslamcılık ve kendine kapanma birimimizin şikayet üzerine yaptığı baskında hiçbir şey bulamadık. Sadece yangın tedbirleriyle ilgili birkaç eksiklik gördük’ dedi” diye konuştu.

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KORKU AŞILAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Elleri silahlı polislerin bir sonraki durağı ise Öğrenmek ve Anlamak Derneği lokali oldu. Burada 6 yaşına kadar olan 80’e yakın çocuğun Kur’an dersi aldığını belirten Karakaya, “Yine çok kalabalık bir polis grubuyla baskın yaptılar. Kitapları, seccadeleri yerlere attılar ve bunları çocuklar oradayken yaparak korku aşılamak istediler. Fransa’da çocukların 6 yaşına kadar okula gitmesi zorunlu değil. Aileler de çocuklarını Kur’an eğitimi alması için kurslara yolluyor. Burada yasal olmayan bir durum yok” diye konuştu.

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TEPKİ VİDEOSU KAPATMA GETİRDİ

Fransa’daki bir okulda Hz Muhammed’in karikatürün gösterilmesi olayına tepki için bir video hazırlandığını kaydeden Karakaya, “Bu videoyu paylaşan velilere, öğretmene tepki gösteren kişilere, Panten Camisi sosyal medyadan tepki videosunu paylaştığı için Bakanlar Kurulu kararıyla 6 aylığına kapatıldı” dedi. Macron göreve geldikten sonra Fransa’daki baskının daha da arttığını kaydeden Karakaya, “İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu baskınları profesörün öldürülmesiyle ilgisi yok, biz birilerine mesaj veriyoruz şeklinde açıklama yaptı” dedi.

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Ağır tahrik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un fitilini ateşlediği nefret, devlet politikası oldu. İslam'a ve Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürler, Occitanie bölgesindeki Montpellier ve Toulouse Belediye binalarının cephelerine yansıtıldı. Müslümanların itirazlarına rağmen iğrenç karikatürler 4 saatten fazla süreyle binanın cephesinde kaldı. Önümüzdeki günlerde ülkedeki diğer kamu binalarında da benzer tahrikleri olabileceği ifade ediliyor.

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İsrail’i boykot etmek suç!

İslam’la ve Müslümanlarla böylesi sıkı bir mücadeleye giren Fransa’da antisiyonist olmak ise antisemitizmle eşdeğer görülüyor. Ülkede İsrail’i boykot etmek suç. Eğer birisi İsrail’i boykot etmekle suçlanırsa hemen dava açılıyor. Bu şekilde hakkında dava açılan kişiler konuyu Avrupa Birliği Mahkemesi’ne taşısa ve mahkemenin de bunun hukuka aykırı bir durum olduğunu belirtese de Fransa hala bu yasağı kaldırmıyor. Ayrıca davayı açan kişiler tazminat hakkı da kazandı.

Polis İdris Sihamedi’nin evini basarak çocuklarının gözü önünde gözaltına aldı.

Bakan hedef gösterdi polis bastı

Gazeteci Zineb El-Rhazaoui ve aktivist Zohra Bitan’ın Müslümanlara yönelik saldırgan bir uslup kullanmaya başladığını aktaran Fatih Karakaya, “Tüm bunlar olurken Barakacity Derneği Başkanı İdris Sihamedi, bu şahıslarla ilgili çok enteresan bilgi ve bağlantılara ulaşıp, bunları sosyal medyadan soru olarak paylaştı.

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İdris Sihamedi

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sorulardan sonra İdris’le ilgili hesabını soracağız minvalinde bir tweet attı, sonra ise sildi. Polis bu olayla ilgili sosyal medyadan taciz suçlamasıyla İdris’in evini bastı. 4 çocuğunun olduğu darmadağın ettiler, eşinin giyinmesine bile fırsat vermediler. İdris’in başkanı olduğu derneği de bastılar. Görevliler, kapıları kırmayın size anahtarları verelim demelerine rağmen, elektrik prizlerine kadar söktüler. İlk başta Zohra suç duyurusunda bulunduğu için İdris 36 saat gözaltında tutulmuştu, şimdi ise Zineb şikayetçi olduğu için İdris gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.