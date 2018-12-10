Fransa’da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 136 bin Sarı Yelekli’nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor.

Basına konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, “Diyalog zamanı geldi, milli birliğimizi yeniden oturtmalıyız.” dedi. Macron’un bugün açıklamalar yapabileceğini de söyleyen Philippe, ülkece sorunların çözülebilmesi için cumhurbaşkanının önlemler sunacağını belirtti.

Le Monde: Sosyal medya üzerinden manipülasyon şüphesi

Fransız basınınönde gelen gazetelerinden Le Monde, 'Sarı Yelekliler: Sosyal medya üzerinden manipülasyon şüphesi' başlığı atmıştı.

Macron: Sosyal medya demokrasiler için zehir

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “şiddet olaylarını büyük çoğunlukla kontrol altına alan” polisi övdü. Macron da dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında “cesaretleri ve istisnai profesyonellikleri” nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti. 'Sosyal ağlar ve televizyon programları demokrasiler için bir zehirdir' açıklamasını yapan Macron'un, bugün sunacağı önlem paketinde sosyal medya ile ilgili bir önlem alınacağı da konuşuluyor.

Eylemde çekilen videolarda, protestocuların yüzleri de dahil olmak üzere emniyet güçleri tarafından plastik mermilerle vurulduğu görülüyordu. Plastik mermi isabet edenler arasında en az üç basın mensubu da bulunuyor. Muhalefet partileri polisin aşırı şiddet uygulamalarından dolayı bu hafta Meclis’te gensoru hazırlığı yapıyor.

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Protestoların bilançosu

Fransız İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ülke genelindeki eylemlere 125 bin kişinin katıldığını açıkladı. 8 bini Paris’te olmak üzere 90 bin poliste gösteriler sırasında görev yaptı. En yoğun çatışmaların yaşandığı Paris’te 10 bin eylemci sokaklara çıktı. Gösterilerin dört haftalık bilançosu ise şu şekilde: 17 Kasım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı. 24 Kasım : 166.000 eylemci, 84 yaralı, 307 gözaltı. 1 Aralık: 136.000 eylemci, 3 ölü, 263 yaralı, 630 gözaltı. 8 Aralık: 125.000 eylemci, 118 yaralı, 1.723 gözaltı.