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Dünya Macron Suriyede protesto edildi İslam barış dini, terörizme yer yok
AVRUPA

Macron Suriye'de protesto edildi: İslam barış dini, terörizme yer yok

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde protesto edildi.

Haber Merkezi AA
Protestocular, &quot;İslam barış dini, terörizme yer yok&quot; ve &quot;Fransız ürünlerine boykot&quot; yazılı Arapça dövizler taşıdı.
Protestocular, "İslam barış dini, terörizme yer yok" ve "Fransız ürünlerine boykot" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'da onlarca sivil, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto etmek için bir araya geldi.

Protestocular, "İslam barış dini, terörizme yer yok" ve "Fransız ürünlerine boykot" yazılı Arapça dövizler taşıdı.

Onlarca kişi, Macron’un posterlerini yaktı.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo yaptığı açıklamada, halkın İslam'ı düşman bir din gibi gösteren Macron'u protesto etmek için toplandığını söyledi.

  • Hamdo, "İslam dini barışın dinidir, içinde terörizme yer yoktur. Terörün kaynağı Fransa'dır. Cezayir'de 1,5 milyon kişiyi katlettiğini unutmadık." dedi.

MACRON'UN İSLAMI HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı. Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

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