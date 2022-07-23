Dünya Macrona tepki Erdoğana övgü Türkiye Fransadan daha güçlü
AVRUPA

Macron'a tepki Erdoğan'a övgü: Türkiye Fransa'dan daha güçlü

Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstererek, 'Müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü!' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Macrona tepki Erdoğana övgü: Türkiye Fransadan daha güçlü
Foto: Arşiv.

Tahılların Karadeniz üzerinden tüm dünyaya ulaştırılabilmesi için Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında "Tahıl Koridoru Anlaşması" İstanbul'da imzalandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi neticesinde tahıl krizinin çözüme kavuşması dünyada da büyük yankı uyandırdı.

ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok devlet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diplomatik liderliğinden dolayı tebrik ve teşekkür etti. Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstermesi ise dikkat çekti.

TÜRKİYE, FRANSA'DAN DAHA GÜÇLÜ

ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok devlet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diplomatik liderliğinden dolayı tebrik ve teşekkür etti.

Yapılan anlaşmada Türkiye'nin etkisine dikkat çeken Gilles Lebreton, ''Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlıkların önlenmesini mümkün kılacaktır. BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı. Türkiye Fransa'dan daha güçlü!'' ifadelerini kullanarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sosyal medya üzerinden yükledi.

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Herkes o anları canlı izledi. Binlerce kişi kaydetmek için akın etti.

Fahrettin Altun tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.

​İstanbul'da tarihi imzalar atıldı.

​Kamu yapılanmasına bir darbe daha.

​Almanya'ya kurban olmayacağız.

​Suikastan bir gün önce susturucuyla deneme yaptı.

​Iraklı lider net konuştu.

​Avrupa'nın en büyük tesisi.

​Türk edebiyatının usta kalemi.

​Yolcular can havliyle kendini dışarı attı.

​Sinema tarihinin tamamını kapsayan projeksiyonumuz.

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