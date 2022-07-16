Dünya Macrondan Fransa halkına hazırlıklı olun çağrısı Enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacağız
AVRUPA

Macron'dan Fransa halkına hazırlıklı olun çağrısı: Enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke olarak Rus gazı olmadan idare etmeleri gereken senaryoya hazırlanmaları gerektiğini ifade etmişti. Macron son olarak, enerji krizine karşı gereksiz sokak lambalarını karartmaya başlayacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Macrondan ​Fransa halkına hazırlıklı olun çağrısı: Enerjide tasarruf için sokak lambalarını kapatacağız
​Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Avrupa'nın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan enerji krizi ve sonrasında başlayan enflasyon atağı var.

Avrupalı liderler bir yandan enflasyonu kontrol altına almaya bir yandan da Rus gazına kış aylarına kadar alternatif bulmaya odaklandı.

Rusya ise bir bir Avrupa'ya giden vanaları kapatıyor. Buna karşı birçok lider halkına enerjide tasarruf çağrısı yapıyor.

MACRON'DAN FRANSIZLARA: HAZIRLIKLI OLUN

Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde devlet televizyonları eliyle yapılan bu çağrılar Fransa'da bizzat Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapıldı.

Macron Fransızlara, Rus gazının tamamen kesilmesine karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yaparken şimdiden alternatif kaynaklara yönelmeleri gerektiğini belirtti.

"GEREKSİZ IŞIKLARI KAPATACAĞIZ"

Macron, hükümetin enerji tasarrufu için bir plan hazırlayacağını ve bu plana kamuya ait gereksiz sokak lambalarının gece kapatılmasıyla başlayacağını söyledi.

Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi
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Macron Fransa halkının enerji tasarrufu yapmasını istedi

RUSYA ENERJİYİ SİLAH GİBİ KULLANIYOR

Ukrayna-Rusya savaşının devam edeceğini söyleyen Macron, "Rusya enerjiyi, tıpkı gıdayı kullandığı gibi, bir silah olarak kullanıyor. Kendimizi Rus gazı olmadan yaşamak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlamalıyız" diye konuştu.

Fransa'nın doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini söyleyen Macron, mevcut krizi atlatmak için açık deniz rüzgar santrallerine geçişi hızlandıracaklarını belirtti ve sınır ötesi enerji işbirliği çağrısında bulundu.

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MACRON MUHALEFETİN HEDEFİNDE

AB yaptırımlarının Fransızların alım gücünü düşürmeye neden olduğuna dikkat çeken muhalefet partileri ise Macron'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'dan çekilmeye ikna edememekle suçluyor.

Putin ile her şeye rağmen diyalogdan yana olduğunu gizlemeyen Macron, konuşmasında Ukrayna savaşına ilişkin önemli bir politika değişikliği işareti vermedi.

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